Logement social : le conseil départemental de Vaucluse adopte la fusion de Vallis Habitat et d'un groupe privé

C'est fait. Le conseil départemental de Vaucluse a adopté la très controversée fusion du bailleur social public Vallis Habitat et de la coopérative de droit privé Grand Delta Habitat. Les groupes Les Républicains, Renaissance et Ligue du Sud ont voté pour, la gauche et le RN ont voté contre.