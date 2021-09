Logements, mobilités, services : cap sur « Thionville 2030 » !

Cap sur " Thionville 2030 " ! C'est le plan présenté ce mardi par Pierre Cuny, le maire de la ville, lors d'une conférence de rentrée. Sept projets immobiliers et d'infrastructures sont en cours pour accompagner le développement de l'attractivité de la ville.

La nouvelle passerelle piétonne qui enjambe la Moselle acheminera 8000 passagers quotidiens vers la gare en 2025, contre près de 4000 aujourd'hui. © Radio France - Natacha Kadur

Sept projets structurants

D'ici 2035, Thionville pourrait accueillir jusqu'à 10,000 habitants supplémentaires. Elle est l'une des rares villes de plus de 40,000 habitants à gagner en population dans le Grand Est. Pour répondre à cet enjeu de croissance démographique, Pierre Cuny, le maire de la ville, a présenté ce mardi sept projets labellisés « Thionville 2030 ».

Nous allons passer de près de 4000 passagers quotidiens vers la gare à 8000 d'ici quatre ans

Dans le secteur gare, l'aménagement de la rive droite doit permettre de construire 1300 nouveaux logements, accessibles à pied via la nouvelle passerelle piétonne qui elle, pourra acheminer jusqu'à 8000 passagers quotidiens vers la gare en 2025. Cette dernière devrait être opérationnelle d'ici la fin novembre/ début décembre 2021.

Derrière, la rénovation de la ZAC du Couronné doit valoriser les fortifications militaires et permettre un accès à la gare des deux côtés. La zone doit accueillir autant de bureaux que de logements.

On construit plus de 500 logements nouveaux par an à Thionville

Un nouveau quartier éco-responsable doit voir le jour sur les friches industrielles de la rive gauche, à proximité du théâtre NEST. Dans les quartiers de Saint-Pierre et de La Milliaire, un plan doit permettre de rénover l'habitat social et de relier les deux entités pour les désenclaver. Dans le quartier de la côte des roses enfin, c'est la construction d'un hôtel hospitalier à côté de l'hôpital Bel-Air qui doit permettre de réaménager la zone.

Il y a une attractivité et il faut désormais le faire savoir.

Ces projets, tous reliés entre eux, doivent accompagner la croissance démographique et économique de la ville tout en préservant la qualité de vie : « Il y a eu 2600 installations d'entreprises entre 2016 et 2021, et 42 commerces ouverts en un peu moins d'un an. Il y a une attractivité et il faut désormais le faire savoir » explique Pierre Cuny, le maire.

Nouvelles mobilités et transition écologique

Au centre ville, les efforts menés dans le cadre du plan d'action cœur de ville ont permis de réduire le taux d'inoccupation des locaux commerciaux de 21% à 14% en trois ans. L'objectif est de passer à 10% l'année prochaine.

Globalement, il faut moins de voitures.

Un renouveau qui permettre de sortir du "culte de la voiture" selon Pierre Cuny, le maire : « Le plateau de centre-ville doit être plus disponible. Nous y créons 600 logements nouveaux et ces familles doivent pouvoir y rentrer. Mais globalement, il faut moins de voitures. Cela passe par la réduction de l'ouverture du plateau piétonnier, la mise en place de journées sans voiture, ou le déploiement de navettes autonomes » explique l'élu.

La ville a 20 ans de retard en termes de mobilités

Pour lui, le cap sur "Thionville 2030" devra se faire en prenant le virage de la transition écologique. Coté mobilités, « la ville a 20 ans de retard » , commente Pierre Cuny. Deux lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) sont prévus pour relier respectivement Hayange à Basse-Ham, et Metzange à Thionville. Les travaux devraient démarrer l'année prochaine pour une mise en service à horizon 2026. Tous les ans, la ville continue d'investir environ 100,000 euros pour la sécurisation de nouvelles pistes cyclables.

Courant septembre, la municipalité va également déployer un dispositif inédit de « Ville sans tabac » ainsi qu'une nouvelle politique seniors.