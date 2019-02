Loi anti-casseurs : la députée LREM de la Haute-Vienne, Marie-Ange Magne, s'abstient

Bellac, France

C'était une proposition de loi qui a déchiré le groupe majoritaire ces derniers jours. Le texte "anticasseurs" a finalement été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi 5 février par 387 voix contre 92, et 74 abstentions.

Mais, ce qu'on retiendra de ce vote, c'est l'abstention de 50 députés LREM. Marie-Ange Magne, députée de la 3ème circonscription de la Haute-Vienne, fait partie des réfractaires. Mais aucun n'a voté contre.

Sur la loi asile et immigration en avril dernier, ils étaient seulement 14 à s'être abstenus.

Le texte va désormais être examiné par le Sénat avant de revenir à l'Assemblée Nationale pour une adoption définitive.

Les deux principales dispositions de la proposition de loi LR "visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations" :

- Fouilles : sur réquisition du procureur, des fouilles des sacs et véhicules seront possibles dans les manifestations et à leurs abords, afin de rechercher des "armes par destination" comme les marteaux, boules de pétanque, etc.

- Interdictions administratives : les préfets pourront prononcer des interdictions de manifester à l'encontre d'individus représentant "une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public", sous peine de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende en cas d'infraction.