Loi anti-squat : des locataires franciliens s'inquiettent

Protéger les petits propriétaires, c'est l'objectif défendu par le projet de loi contre "l'occupation illégale des logements". Ce texte, porté par le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, est examiné à compter du lundi 28 novembre par les députés. Dans les grandes lignes, il prévoit de durcir les sanctions pesant sur les squatteurs et de simplifier les procédures d'expulsions des locataires mauvais payeurs.

Pour les occupants entrés illégalement dans un logement, la loi anti-squat propose de tripler la peine encourue. Elle passerait ainsi de 1 an de prison et 15.000 euros d'amende à 3 ans de prison et 15.000 euros.

Résiliation du bail en cas d'impayé

Autre nouveauté, cette fois pour les locataires, l'article 4 du projet de loi prévoit l'instauration d'une clause obligatoire de résiliation du bail en cas d'impayés. Il sera également moins facile d'obtenir un étalement des dettes en cas de difficultés financières. Un dispositif "absurde", selon la CLCV. Le président de l'association a estimé, sur France Bleu Paris que ce texte mettrait en danger plus de "700.000 personnes qui ont déjà du mal à régler leurs facture d'énergie".

Ce scénario, Marie* l'a vécu pendant cinq ans. Au début des années 2010, cette agent de la ville de paris est en arrêt maladie longue durée. Lorsque son salaire est réduit de moitié, après plusieurs années d'arrêt, elle ne parvient plus à joindre les deux bouts. "C'était un engrenage. Je n'arrivais pas à payer mon loyer de 650€ et mes factures. Rapideùent, j'ai eu une dette de 22.000€.", témoigne cette mère de quatre enfants.

Peur de rechuter

C'est lorsque son état de santé s'améliore que Marie sort petit à petit la tête de l'eau. "J'étais menacée d'expulsion, mais j'ai pu bénéficier d'un étalement de mes dettes". En plus de son loyer, elle s'est engagée à rembourser 250€ chaque mois. Après plusieurs mois à se serrer la ceinture, elle éponge ses dettes mais sait que cette situation est fragile. "Je sais très bien que je peux replonger", affirme Marie qui a aujourd'hui 59 ans, et la perspective d'une loi plus dure l'effraie : "On ne peut pas mettre des familles complètes à la rue, c'est catastrophique", dit-elle la gorge serrée.

A la veille de l'examen de cette loi anti-squat, un cortège de locataires et d'associations ont manifesté dans les rues de Paris pour s'opposer au texte.

* Les prénoms ont été modifiés