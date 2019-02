Loi "anticasseurs" : comment les députés du Berry ont voté en 1ere lecture ?

Châteauroux, France

387 voix pour, 92 contre et 74 abstentions dont 50 de la majorité : ce mardi à l'assemblée nationale, les députés ont adopté en 1ere lecture la prosition de loi du gouvernement dite "loi anticasseurs" et qui vise « visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ». Ce texte va mainenant repartir au Sénat en deuxième lecture le 12 mars, où il sera soumis à d'éventuelles modifications puis à un vote.

Dans l'Indre, les députés Nicolas Forssier (LR) et François Jolivet (LREM) ont voté pour le texte. Dans le Cher, cette proposition de loi a divisé les parlementaires. Si François Cormier-Bouligeon à voté pour, tout comme Nadia Essayan (Modem), le député Loïc Kervran lui, s'est abstenu (par délégation).