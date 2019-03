"Loi anti-casseurs" : Emmanuel Macron va saisir le Conseil constitutionnel

Interdictions administratives de manifester, sanctions pour tout manifestant qui dissimule son visage, fouilles... Le président de la République a fait part de sa volonté de saisir le Conseil constitutionnel alors que la controversée "loi anti-casseurs" doit être définitivement adoptée mardi au Sénat.

Le chef de l'État a "informé le gouvernement de son souhait de saisir le Conseil constitutionnel. Il est ainsi pleinement dans son rôle de garant des libertés publiques dans notre pays" a indiqué le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à l'issue du Conseil des ministres.

Un texte controversé

Le texte adopté à l'Assemblée nationale par 387 contre 92 début février, en réponse aux violences perpétrées en marge de la mobilisation des "gilets jaunes", est vivement contesté par l'ensemble de la gauche, qui le juge liberticide. 50 députés LREM avaient également affiché leurs réserves et s'étaient abstenus lors du vote, illustrant les désaccords au sein du groupe sur le sujet.

Si le Sénat, dominé par l'opposition de droite, adopte le texte mardi dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée, il sera définitivement adopté et priverait donc de fait le gouvernement et sa majorité d'éventuels aménagements qu'ils auraient souhaité apporter dans la version finale. "Le président de la République a donc informé le gouvernement de son intention de saisir le Conseil constitutionnel, en particulier sur trois articles de ce texte : l'article 2 sur la possibilité de procéder à des fouilles, l'article 3 sur les restrictions de manifester et l'article 6 sur la création d'un nouveau délit de dissimulation du visage", a précisé Benjamin Griveaux.

Les députés de gauche et du groupe "Libertés et territoires" ont également préparé un recours devant le Conseil constitutionnel, ont indiqué vendredi à l'AFP des sources parlementaires.