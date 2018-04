Au sixième jour des débats sur le projet de loi asile et immigration, les députés du FN et de LR ont demandé à ce que les étrangers "fichés S" soient expulsés du territoire national. Ce qui a provoqué de vifs échanges avec la majorité.

Paris, France

Alors que les débats sur le projet de loi asile et immigration ont été prolongés à l'Assemblée nationale, au sixième jour de l'examen du texte, ce samedi, les députés Les Républicains et Front national ont réclamé l'expulsion de "tout étranger qui constitue une menace pour l'ordre public", y compris les "fichés S". Cette demande a suscité de vifs échanges avec la majorité parlementaire.

Même position de LR et du FN

Le député LR des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a notamment plaidé pour une "nécessaire lucidité (...) à l'égard de ceux, qui accueillis sur le territoire national, y représentent néanmoins une menace". La députée LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, a jugé "totalement incompréhensible" de ne pas expulser des personnes condamnées pour des crimes. La députée et présidente du Front national Marine Le Pen est allée dans le même sens, estimant qu'"il n'y a aucune raison valable de conserver des étrangers qui présentent une menace pour notre territoire".

Les fichés S étrangers doivent être expulsés. Lorsque l'on vient en France on respecte les lois de la République. #PJLAsileImmigration#DirectANpic.twitter.com/mMusxYUmW7 — Eric Ciotti (@ECiotti) April 21, 2018

"Le fichier S pour les nuls"

Du côté de la majorité, la députée En marche Sonia Krimi leur a expliqué le "fichier S pour les nuls". Sa collègue Sandrine Mörch, députée de la Haute-Garonne, a renchéri : "N'oubliez jamais que c'est le non accueil et la non ouverture qui cause le plus de ravages. Cessez de faire peur avec vos épouvantails à terreur."

La députée @Sonia_Krimi propose "le FSPRT et le fichier S pour les nuls" à ses collègues LR et FN. "Laissez l'administration faire son travail !", lance-t-elle.https://t.co/nzVQjaZ1vE#directAN#LoiAsileImmigrationpic.twitter.com/B6IhkrTTRO — LCP (@LCP) April 21, 2018

Examen du texte au pas de charge

La France insoumise, par la voix d'Eric Coquerel, a accusé la droite de jouer les "idiots utiles" en faisant passer le texte, avec leurs arguments, pour "modéré". Le député de Seine-Saint-Denis a par ailleurs déploré l'examen au pas de charge de ce texte de loi qui devait être adopté vendredi soir. Ce samedi matin, seuls la moitié des amendements avaient été examinés. Le projet de loi pourrait être soumis au vote des députés ce dimanche soir.