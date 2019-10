Loi bioéthique : seule la députée LR Emmanuelle Antoine vote contre en Drôme-Ardèche

Drôme, France

Après 80 heures de débat, la loi de bioéthique a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale ce mardi. Votée à une large majorité : 359 voix pour, 114 contre et 72 abstentions. Le texte devrait étre examiné au Sénat en janvier pour un vote solennel avant l'été.

En Drôme-Ardèche, Emmanuelle Anthoine est la seule députée à avoir voté contre comme une majorité de députés de son groupe des Républicains. La députée du Nord Drôme assume. Elle a refusé de voter le texte à cause de l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes ou les femmes célibataires. "Parce qu'elle priverait l'enfant de référence parentale". Elle craint également que cette disposition ouvre la voie à la légalisation de la GPA, la gestation pour autrui, pour les couples d'hommes.

Le député LR ardéchois Fabrice Brun vote pour le texte

L'autre député LR, l'ardéchois Fabrice Brun, fait partie de la minorité des élus de son groupe à avoir voté pour la loi (12 députés pour, 75 contre et 15 abstentions au sein du groupe LR). Vote pour également des deux députés socialistes ardéchois Michèle Victory et Hervé Saulignac et des trois députées LREM de la Drôme Mireille Clapot, Célia de Lavergne et Alice Thourot.