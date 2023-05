Loi de programmation militaire : plus 376 millions d'euros d'investissements dans les Pyrénées-Atlantiques

L'Assemblée nationale a débuté, lundi 22 mai et pour deux semaines, l'examen du projet de Loi de Programmation Militaire pour la période 2024-2030. Le budget de 413,3 milliards d'euros est historique selon le gouvernement, qui souhaite atteindre 2 % du PIB afin de renforcer les moyens militaires. Objectif : s'adapter aux nouveaux enjeux militaires. Le député MoDem Vincent Bru, élu de la sixième circonscription des Pyrénées-Atlantiques et membre de la commission de la défense, estime que, si le texte est adopté, il aura un impact significatif sur l'économie du département et notamment celle du Pays basque avec plus de 376 millions d'euros d'investissements dans les Pyrénées-Atlantiques.

Générer de l'activité économique

Dans un communiqué de presse, Vincent Bru souligne que la Loi de Programmation Militaire (LPM) va se décliner au plan départemental et générer de l'activité économique. Ainsi, 11 avions de mission Archange et Albatros seront assemblés sur le site de Dassault Aviation à Anglet. Dans le département, l'État investira pour : 18 hélicoptères NH90 pour les forces spéciales, une somme de 209,65 millions d'euros pour les infrastructures militaires, 9,6 millions d'euros pour la transition écologique, 151 millions d'euros pour les salaires et 6,38 millions d'euros pour les familles de militaires.

Augmentation du nombre de réservistes

Toujours selon le député Vincent Bru, la LPM doit aussi permettre de rénover ou de construites 89 logements dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Une augmentation du nombre de réservistes est également en œuvre dans la loi avec un objectif de 100 000 réservistes en France en 2030. Dans le département, 590 réservistes sont recensés en 2023. Un chiffre qui sera porté à 870 en 2030. La réserve militaire est constituée de citoyens formés comme militaires pour renforcer les forces armées actives sur le territoire national ou en opérations extérieures. Ce sont des militaires à temps partiel.

Cette loi de programmation militaire ne satisfait pas tout le monde. Le Mouvement pour une Alternative Non-violente (Man) demandent aux députés de "voter contre cette loi". Dans un communiqué, Alain Refalo, porte-parole du mouvement, dénonce "l'ahurissante augmentation des dépenses militaires en décalage avec les priorités sociales et écologiques du moment et qui sont d'abord au service de l'industrie de l'armement".