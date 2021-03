Loi de sécurité globale : "Tout le système est à revoir", dénonce la Ligue des droits de l'Homme au Mans

"Dès le départ, le gouvernement a commis une faute politique en proposant cette loi." Antoine Boutet, le président de la Ligue des droits de l'Homme au Mans, est très sévère vis-à-vis de la proposition de loi sécurité globale. Adoptée en novembre 2020 par l'Assemblée nationale, elle est examinée mardi 16 mars par le Sénat. Les sénateurs ont largement réécrit le texte et notamment l'article 24, très controversé. Pour autant, "cette loi reste, à notre regard, inconstitutionnelle dans bien des domaines", affirme Antoine Boutet.

Pour une "modification profonde des moyens de surveillance" de la police

Globalement, le président sarthois de la LDH juge que "l'équilibre dans la recherche d'une police efficace au service des citoyens n'est pas là". Il cite par exemple l'article 24, qui crée un "délit de provocation d'identification" des forces de l'ordre. "Il va falloir prouver qu'on n'avait pas l'intention de nuire au policier au moment où on filmait des images", explique-t-il. "Il est très difficile de savoir quelle est l'intention d'une personne quand elle filme un policier dans l'exercice de ses fonctions. "

Le dispositif de caméra-piéton, qui est présent dans le texte examiné au Sénat, ne permet pas selon lui de lutter contre les violences policières. "Ça peut permettre" d'éviter certains violences, admet-il, "mais tout dépend de la manière dont c'est traité par la hiérarchie. Aujourd'hui quand on produit des images claires nettes et précises d'abus de policiers, peu sont sanctionnés. On voit donc que tout le système est à revoir." Antoine Boutet estime que "cette loi aurait dû a minima proposer une modification profonde des moyens de surveillance institutionnelle de la police".

La LDH veut un vrai débat sur la sécurité

"Cette loi, qui est faite en procédure accélérée, ne règle pas tous les problèmes. Ce n'est pas d'une procédure accélérée qu'on a besoin, c'est d'un vrai débat sur la sécurité car ça concerne tous les citoyens. Pour qu'une loi soit équilibrée, il faut aussi que le citoyen ait des outils de voies de recours pour pouvoir dénoncer les abus d'une police qui pourrait être de plus en plus autoritaire et poser des problèmes", argumente-t-il. Y voit-il un climat politique qui se dégrade ? "Dès le début de son quinquennat, Emmanuel Macron a montré qu'il avait une sorte de mépris envers les contre-pouvoirs. Il a sa vision de l'efficacité et de la société. Il n'aime pas avoir à conjuguer avec la démocratie", juge-t-il. m