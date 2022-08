Pouvoir d'achat : le premier volet de mesures définitivement adopté par le Parlement

Le premier volet de mesures dédiées au pouvoir d'achat a été adopté par le Parlement ce mercredi. Il comprend notamment la revalorisation des pensions de retraites et la déconjugalisation de l'allocation adultes handicapées (AAH).

Ce mercredi, le Parlement a définitivement adopté le premier volet de mesures dédiées au pouvoir d'achat. Cette loi a été l'un des chevaux de bataille de la majorité durant la campagne des législatives, alors que la France fait face à une forte inflation. En juillet, celle-ci a atteint 6,1% sur un an. Un accord avait été trouvé entre députés et sénateurs durant la journée de lundi via une commission mixte paritaire. Ce premier volet de mesures dit "d'urgence" prévoit 20 milliards d'euros de dépenses.

Les principales mesures du texte

Parmi les principales mesures adoptées on retrouve une hausse de 4% des pensions de retraite et de plusieurs allocations, la mesure sera rétroactive au 1er juillet 2022. Dans ce premier volet on retrouve également la déconjugalisation de l'allocation adultes handicapés (AAH), une mesure défendue par la droite, mais aussi le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% dans l'Hexagone. Enfin, la loi d'urgence en faveur du pouvoir d'achat comprend également la prolongation de la prime Macron.

Prime Macron et heures supplémentaire principaux points de désaccord

Après des débats houleux à l'Assemblée nationale, l'adoption par le Parlement de ce premier volet de mesures a également donné lieu à des négociations. Ainsi, pour tomber d'accord, sept sénateurs et sept députés se sont réunis en commission mixte paritaire lundi 1er août en fin de journée. Concernant prime Macron, la commission a finalement repris la proposition initiale de l'Assemblée nationale qui prévoit une pérennisation de la mesure dans l'ensemble du secteur privé jusqu'au 31 décembre 2023. Il s'agit de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat (PEPA) que verse un employeur sans cotisations salariales et qui est défiscalisée. Autre sujet ayant donné lieu à des négociations : les heures supplémentaires. La commission est allée dans le sens voulu par le parti Les Républicains avec une réduction de 50 centimes de cotisation par heure supplémentaire pour les entreprises de 20 à 250 salariés. Elle a pérennisé pour l'année en cours, le rehaussement du plafond de défiscalisation à 7.500 euros.

Par ailleurs, depuis le lundi 1er août, le Sénat examine le projet de budget rectifié pour 2022, qui inclut le second volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Il s'agit notamment de la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, de la remise sur les carburant ou bien encore de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Sénat et Assemblée nationale vont travailler sur une version commune à partir de ce mercredi 3 août 2022 au soir, pour une adoption au plus tard dimanche prochain, le 7 août 2022.