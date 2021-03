Loi "Sécurité globale" examinée par le Sénat : une soixantaine de manifestants devant la préfecture de l'Indre

Quatre mois après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat ce mardi - dominé par l'opposition de droite - d'examiner en première lecture la proposition de loi LREM sur la "Sécurité globale". Une proposition de loi déjà adoptée par les députés. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en a profité pour réaffirmer devant la chambre haute "toute la volonté" du gouvernement de conserver dans le texte "'Sécurité globale" l'article 24 controversé qui doit protéger les forces de l'ordre en opération.

Un article que le Sénat a totalement réécrit en commission. Malgré tout, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées mardi soir devant le Sénat à Paris. Rassemblement également ailleurs en France devant les préfectures et sous-préfecture. A Châteauroux, ils étaient une soixantaine devant la préfecture de l'Indre. Tous opposés à ce projet de loi.

Les modifications apportées par le Sénat, notamment à l'article 24 très controversé, n'ont pas suffi à calmer la colère des manifestants. © Radio France - Kathleen Comte

Dans le nouvel article 24 réécrit par le Sénat, plus question de parler de loi de 1881 et de liberté de la presse, la chambre haute souhaite la création dans le code pénal d'un nouveau délit de "provocation à l'identification". Une reformulation pour apaiser les tensions mais pour Aziliz Le Berre, membre du syndicat national des journalistes, ça ne suffit pas : "On continue à être dans la même mouvance de l’intentionnalité. C'est-à-dire qu'on parle d'appel à la provocation et donc on reste toujours dans cette supposition que toute personne - et donc tout journaliste - porteuse d'un appareil photo ou d'une caméra serait susceptible de vouloir nuire à un agent dépositaire de l'autorité publique et ça pour nous, _ça ne peut pas être rédigé dans une loi.On demande un abandon de ce sujet-là_."

Concernant les autres articles du projet de loi, le Sénat a apporté plusieurs modifications notamment au sujet des caméras piétons utilisées par les policiers : les sénateurs se sont opposés en commission à la diffusion d'images directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ils ont par ailleurs resserré l'encadrement juridique du recours aux drones : usage limité aux infractions graves, lieux difficiles d'accès. Des modifications que l'Assemblée nationale pourrait bien contester en déposant plusieurs amendements. En attendant, le projet de loi est examiné par le Sénat en première lecture pendant une semaine.