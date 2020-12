Loi sécurité globale : l’article 24 a été mal interprété selon la députée de la Marne Aïna Kuric

L’article 24 de la loi de sécurité globale sera finalement réécrit. Ce texte controversé avait pour but de sanctionner la diffusion d’images malveillantes des forces de l’ordre. Un texte mal interprété estime la députée de la Marne Aïna Kuric, invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi.

L’article 24 de la loi de sécurité global est finalement suspendu depuis ce lundi. Ce texte prévoyait de sanctionner la diffusion d’images malveillantes des forces de l’ordre. L’article controversé a provoqué d’importantes manifestations le week-end dernier, au nom de la liberté et de la liberté d’expression. Il y avait presque un millier de manifestants à Reims par exemple.

La députée de la Marne Aïna Kuric, députée de la majorité au sein du groupe Agir ensemble, estime que la réécriture de cet article était une nécessité pour apaiser les tensions dans le pays. "C’est exactement ce que je disais en séance publique, lors de nos débats sur l’article 24. J’avais par ailleurs déposé un amendement pour préciser ce texte qui a soulevé l’inquiétude et la colère d’un certain nombre de nos concitoyens. C’était une nécessité", dit Aïna Kuric.

Il n’a jamais été question d’interdire de filmer des policiers ou gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions et il n’a jamais été interdit de diffuser leur image

"Sur le fond, l’article 24 avait pour but de sanctionner toute diffusion d’images dans le but de porter atteinte aux forces de l’ordre. Si cela n’est pas interprétable de la sorte, il faut réécrire l’article", poursuit la parlementaire marnaise, l’une des 388 députés qui ont voté en faveur de la loi sécurité globale.

Réécrire l’article 24 pour ne pas laisser de place au doute, mais pour Aïna Kuric, le retrait pur et simple de cet article n’est pas à l’ordre du jour. Selon la députée, la colère vient d’un problème d’interprétation. "Il y a une chose qui doit être particulièrement claire, il n’a jamais été question d’interdire de filmer des policiers ou gendarmes dans l’exercice de leurs fonctions et il n’a jamais été interdit de diffuser leur image. Il s’agit uniquement d’interdire la diffusion dans le but de leur nuire, de porter atteinte à leur intégrité", précise la députée.

Le travail parlementaire se poursuit dit Aïna Kuric. Le texte doit encore passer par le Sénat. "Et c’est au Sénat aussi de revoir cette lecture de l’ensemble du texte. Après cette deuxième lecture, si le Conseil constitutionnel estime que l’écriture permet d’autres interprétations alors ce texte pourrait être censuré. Il faut laisser le travail parlementaire se faire. Je pense que la création d’une commission comme cela a été annoncé par le Premier ministre n’est absolument pas nécessaire, elle n’a pas de sens", dit Aïna Kuric.