Loi sécurité globale : "proposition liberticide" pour la Ligue des Droits de l'Homme en Mayenne

Police municipale, sécurité privée, "guerre des images" : les députés entament ce mardi l'examen d'une kyrielle de mesures sécuritaires portées par la majorité LREM et son allié centriste Agir, dont l'encadrement controversé de la diffusion de l'image des policiers et des gendarmes, ce qui fait bondir les défenseurs des libertés publiques.

à lire aussi Les députés examinent la controversée proposition de loi "sécurité globale"

Au centre de la polémique, l'article 24 prévoit de pénaliser d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" d'un policier ou d'un gendarme en intervention lorsque celle-ci a pour but de porter "atteinte à son intégrité physique ou psychique".

La section mayennaise de la Ligue des Droits de l'Homme s'oppose à ce texte et le fait savoir dans un courrier adressé aux trois députés du département, Géraldine Bannier (majorité présidentielle), Yannick Favennec (MoDem), Guillaume Garot (PS) : "nous nous associons aux voix qui s'élèvent de toutes parts contre cette proposition liberticide et nous vous demandons de vous y opposer. Elle s’inscrit dans le sillage des abondantes réformes sécuritaires des dernières années, des recours successifs à l’état d’urgence et du nouveau schéma national du maintien de l’ordre. Protéger les libertés en les attaquant ? Un dilemme vieux comme la démocratie qui appelle un débat serein et non pas, une fois encore dans la précipitation, une réponse à l'actualité par une nouvelle loi. Parce que les risques sont considérables, nous vous appelons à rejeter cette proposition de loi dont l'adoption menacerait gravement les principes fondamentaux de notre démocratie et l’Etat de droit et porterait une nouvelle atteinte difficilement réversible à l'équilibre des pouvoirs".

Avec 1.300 amendements, les débats devraient se poursuivre jusqu'en fin de semaine à l'Assemblée Nationale.