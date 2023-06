Loi sur la reconnaissance faciale : "Il faudra de super contrôles" assure le sénateur Marc-Philippe Daubresse

Le Sénat a adopté en début ce lundi 12 juin une proposition de loi pour autoriser la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale. L'un des deux co-auteurs de cette loi, le sénateur LR du Nord Marc-Philippe Daubresse, était l'invité de France Bleu Nord ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

Qu'est-ce que la vidéosurveillance avec reconnaissance faciale ?

Il s'agit en fait de reconnaissance biométrique, ce qui n'est pas tout à fait pareil. En fait, il y a deux cas. Vous avez ce qu'on appelle l'identification, comme quand vous êtes à l'aéroport et qu'on vérifie que c'est bien vous, que votre visage correspond à votre passeport. Et puis il y a l'authentification. C'est par exemple à l'entrée d'un stade de football. Vous avez 40.000 personnes et vous savez qu'il y a deux présumés terroristes dans la foule, et vous pouvez aller les chercher avec un algorithme. Mais tout ça ne peut être fait évidemment qu'avec des super garanties, des super contrôles. Et c'était ce que j'ai essayé d' écrire parce que aujourd'hui, il y a un flou juridique et quand c'est flou, il y a un loup.

Donc l'idée, c'est qu'on va scanner des visages et en le mettant en lien avec d'autres fichiers, on va pouvoir identifier des personnes suspectes ?

Dans la loi, on a d'abord écrit d'abord des interdits. Par exemple, qu'il est totalement interdit de recourir à cette technologie en temps réel. On peut le faire a posteriori, pour les besoins d'un juge d'instruction, d'une enquête dans des cas très graves ou à la demande des services de renseignement. Mais pour ce qui est du temps réel, c'est à dire quand on a une menace imminente, c'est donc interdit sauf exception, et on va renforcer les contrôles. C'est à dire que pour qu'on puisse faire appel à cette technologie en temps réel, désormais, il faudra passer par l'autorisation du Premier ministre avec un avis de la Commission nationale du renseignement. Donc c'est extrêmement limité, et extrêmement contrôlé.

Dans quels cas pourra-t-on utiliser cette technologie ?

On a expliqué que dans le 99 % des cas, ce sera non, ce qui n'était pas écrit dans la loi jusqu'à présent, car on dépendait d'une réglementation européenne. Et donc, dans un nombre de cas très limité, il y en a deux en particulier. D'abord les risques terroristes, avec des services de renseignement qui nous disent il y a un risque avéré d'attentat; et puis les enlèvements d'enfants, par exemple, quand il y a une alerte enlèvement.

Alors, cette reconnaissance biométrique, c'est l'assurance pour vous qu'on peut éviter un attentat ?

Lorsque j'étais maire de Lambersart, j'ai dû annoncer à une famille de ma commune que je connais bien que leur fils de 27 ans avait été assassiné au Bataclan. C'est le pire moment de ma vie de maire et j'ai dit à cette famille que je ferai quelque chose sur le plan législatif. J'étais rapporteur d'une loi antiterroriste expérimentale qui a suivi l'état d'urgence et qui a donné ces cas limitatifs et qui s'autodétruit comme dans Mission impossible si on décide de ne pas la pérenniser. J'ai voulu faire à peu près la même chose une loi d'expérimentation pour 3 ans qui sera sous contrôle du Parlement, avec un gendarme de contrôle a priori et a posteriori, qui s'appelle la CNIL, la commission informatique et libertés, qui est donc une autorité indépendante, et un comité scientifique et d'éthique indépendant pour donner un avis sur la question. Donc ce n'est pas ce n'est pas ceinture, c'est ceinture et bretelles. On a voulu édicter un principe d'interdiction absolue. On ne veut pas d'une société de surveillance à la chinoise mais on a dû mettre des cas spécifiques parce que on va avoir de grands événements en France.

Les opposants à votre texte parlent quand même, malgré toutes ces exceptions que vous annoncez, de flicage; d'une loi qui porte atteinte à la liberté de manifester, qui va rompre l'anonymat possible dans les foules. Vous leur répondez quoi ?

C'est le discours habituel. J'ai quand même fait voter cette loi par deux tiers du Sénat et par quatre groupes sur sept à l'opposition. Ce qui me semble hallucinant, c'est que le sénateur socialiste, que j'estime beaucoup d'ailleurs, qui a fait la mission d'information avec moi, qui a voté le rapport à l'unanimité, quelques mois plus tard, il vient nous dire dans un discours compliqué à tenir que ce n'est pas tout à fait le moment. Mais si, c'est le moment. Il y a des attentats terroristes qui peuvent se produire. Je dis aujourd'hui et je prends mes responsables, que le ministre de l'Intérieur, qui a fait beaucoup de choses en la matière, qui a fait voter une loi tout à fait pertinente, n'a pas suffisamment d'outils dans ce cas précis. Pour autant, il ne faut pas l'autoriser à faire des choses dans tous les cas de figure.