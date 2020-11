Loi sur la sécurité globale : Jean-Marc Ayrault demande le retrait de l'article 24

Jean-Marc Ayrault a publié un tweet vendredi après-midi dans lequel il réclame l'abandon de l'article tant controversé de la proposition de loi sur la sécurité globale : "Il faut supprimer l'article 24 purement et simplement" écrit l'ancien Premier ministre. Cette disposition punit la diffusion d'images qui porteraient atteinte à l'intégrité d'un policier ou d'un gendarme. Or, c'est grâce à des images vidéo que des policiers ont été identifiés et poursuivis après avoir passé à tabac un producteur de musique samedi à Paris.

L'ancien maire de Nantes considère qu'il faut préserver la liberté d'expression et que "porter atteinte à la loi de 1881 serait une régression démocratique."

Une affaire "très grave"

Jean-Marc Ayrault n'est pas favorable à la réécriture du texte d'autant que selon lui "une énième rédaction risque de buter contre les principes constitutionnels...La responsabilité collective, c'est de dire stop" conclut-il. Après avoir visionné les images de l'agression, l'ancien Premier ministre s'est dit "très choqué par la violence et les propos racistes" prononcés lors du passage à tabac, il considère que cette affaire est "très grave".