Loi sur le pass vaccinal : comment ont voté les députés du Loiret ?

Dans le Loiret, sans surprise, les trois députés de majorité (Modem et LREM) ont voté pour la mise en place du pass vaccinal, ce jeudi au petit matin à l'Assemblée nationale. Idem pour les députés LR Claude de Ganay et Marianne Dubois, alors que leur groupe s'est montré divisé sur ce vote.

Après plusieurs jours de rebondissements et de tensions à l'Assemblée nationale, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté ce jeudi au petit matin à l'Assemblée nationale en première lecture par 214 voix pour (93 voix contre et 27 abstentions).

Les trois députés de la majorité ont voté pour

Sans surprise, les députés LREM (Caroline Janvier et Stéphanie Rist) et Modem (Richard Ramos) du Loiret ont voté pour, à l'instar de leurs groupes politiques. "Nous avons pris nos responsabilités face au risque sur la santé de nos concitoyens et la pression que les variants peuvent poser sur notre système de santé", estime Stéphanie Rist qui a ironisé sur la division des députés LR à ce sujet.

En effet, au sein du groupe Les Républicains, 28 députés ont voté pour, 24 contre et 22 se sont abstenus. Marianne Dubois et Claude de Ganay, députés LR du Loiret, ont voté pour ce pass vaccinal. Le député LR Jean-Pierre Door, qui s'est déclaré publiquement favorable au pass vaccinal, n'apparaît pas dans l'analyse du scrutin sur le site de l'Assemblée nationale, pour une raison inconnue pour l'heure.

Dans le Loir-et-Cher voisin, le député LR Guillaume Peltier a lui, voté contre ce pass vaccinal : "je préfère la lumière de la raison au dogme de la peur. Je privilégie la concorde nationale à la division des Français. Je crois en une autre politique que celle du tout-vaccinal", explique le député de Sologne dans un tweet.

Le texte doit désormais être examiné par les sénateurs.