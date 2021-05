Loi sur les langues régionales retoquée : Jean-Jacques Lasserre en appelle au Président de la République

"Je ne laisserai pas saccager 30 ans d'efforts". Jean-jacques Lasserre frappe du poing sur la table. Le président Modem du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, engage ce mardi 25 mai, une démarche auprès du Président de la République Emmanuel Macron ou du Premier ministre Jean Castex. C'est une réponse à la décision, vendredi dernier, du Conseil constitutionnel de censurer une partie de la loi du député LT ( Libertés et Territoires) du Morbihan Paul Molac sur la protection et la promotion des langues régionales. Le Conseil a retoqué les articles sur l'enseignement immersif dans le public, et les signes diacritiques dans l’état civil.

La langue comme élément fédérateur

Office public de la langue basque, Ikastola, collèges... Jean-Jacques Lassere estime que la décision du Conseil constitutionnel remet en cause des décennies d'apaisement au Pays Basque. "La langue est un élément fédérateur qui a changé les relations entre les acteurs du Pays Basque, y compris avec les plus militants" souligne le président Modem du département. Critique vis a vis des Hauts Magistrats, le sénateur l'est encore plus vis à vis des 60 parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel. "Des imprudents qui n'ont pas mesuré les conséquences de leur acte stupide" s'insurge t-il.

Ne pas instrumentaliser l'affaire à des fins politiques

Même s'il ne veut surtout pas "instrumentaliser politiquement" le dossier, cette affaire donne du grain à moudre aux élus comme Jean-Jacques Lasserre, qui sollicitent un renouvellement de leurs mandats. Le patron du département compte aussi sur la prochaine loi 4D qui doit faire la part belle à la décentralisation et a l’expérimentation locale en matière linguistique. En revanche, il ne croit guère en une éventuelle modification de l'article 2 de la Constitution sur l'utilisation de la langue française.

