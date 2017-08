Loi travail : le maire de Dijon François Rebsamen s'exprime

Les consultations entre le gouvernement et les syndicats reprennent ce mardi avant la publication des ordonnances sur la loi Travail. François Rebsamen, maire (PS) de Dijon, ancien ministre du Travail de François Hollande met en garde. Il y a des lignes rouges à ne pas dépasser estime l'élu.

"Pour le moment, nous voyons la volonté de donner --je ne suis pas forcément opposé à cela, je l'ai fait moi-même-- plus de souplesse aux entreprises. Elles en ont besoin. Mais il faut (...) donner plus de sécurité aux salariés. L'un ne va pas sans l'autre". "Or pour le moment j'ai vu plus de la souplesse aux entreprises".

"Il y a deux points qui pour moi sont ce que j'appelle des lignes rouges. La première: la volonté que l'on sent --je ne sais pas si elle figurera définitivement dans l'ordonnance-- mais la volonté de modifier le périmètre d'appréciation des difficultés d'une entreprise en cas de plan social, en ramenant ce périmètre du monde entier à la France. Je pense que c'est vrai sujet. Il avait été retiré de la loi El Khomri, je le revois revenir".

"Le deuxième point (...) c'est ce qu'on appelle le regroupement des instances représentatives du personnel". "La fusion des instances représentatives pourrait faire disparaître la personnalité morale du CHSCT, en fusionnant les instances délégués du personnel et CHSCT par exemple".