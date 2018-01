Député de la troisième circonscription de Gironde, seul parlementaire de la France Insoumise de Nouvelle-Aquitaine, Loïc Prud'homme vient évoquer ses six premiers mois de mandat sur l'antenne de France Bleu Gironde, entre 8h et 8h30.

Bordeaux, France

Il est le seul député France Insoumise de la Nouvelle-Aquitaine : Loïc Prud'homme, élu de la troisième circonscription de Gironde, celle de Bordeaux-Sud-Bégles-Talence-Villenave d'Ornon, est l'invité spécial de la matinale de France Bleu Gironde ce mercredi entre 8h et 8h30.

En juin dernier, dans la circonscription laissée libre par l'écologiste Noël Mamère, il l'avait emporté avec 131 voix d'avance face à Marik Fetouh, candidat de la République en Marche. Agé de 48 ans, il était jusque là technicien à l'INRA, à Villenave d'Ornon.

Avec lui, juste avant la reprise de la session parlementaire, nous évoquerons ses six premiers mois de mandat, et les dossiers chauds qui l'attendent à l'Assemblée Nationale, comme le projet de loi sur l'asile et l'immigration, qui sera examiné dès la semaine prochaine par les députés.

Membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, il nous donnera son avis sur la future loi sur les mobilités, notamment le débat actuel sur la SNCF.

IL sera également question de l'avenir de l'usine Ford de Blanquefort, et du projet Bahia, autrement dit la fusion à l'horizon 2022 entre l'hôpital Robert Picqué, à Villenave d'Ornon et la clinique Bagatelle, à Talence , projet auquel Loïc Prud'homme est farouchement opposé.