Au Pellerin, près de Nantes, l'adjoint à la Culture, Paul Brounais, vient de démissionner. Il estime ne plus pouvoir assurer convenablement sa mission et parle de situation "intenable" au conseil municipal. Onze élus de la majorité demandent toujours la démission du maire Benjamin Morival.

Nantes, France

Situation toujours bloquée au conseil municipal du Pellerin, commune d'environ 5200 habitants faisant partie de Nantes Métropole : la semaine dernière, lors du conseil municipal du 12 février, cinq adjoints et six conseillers municipaux de la majorité avaient exigé la démission du maire Benjamin Morival, lui laissant jusqu'à la fin du mois de février pour le faire, jugeant sa pratique du pouvoir "autoritaire, solitaire, manipulatoire, parfois vexatoire" et dénonçant son "obsession budgétaire". Le maire (divers droite) du Pellerin a refusé, dénonçant une "tentative de putsch". Le budget primitif 2018 n'a donc pas été adopté lors du dernier conseil municipal.

Une situation exceptionnelle, intenable pour tous les élus" (Paul Brounais, adjoint démissionnaire)

Face à l'impasse, France Bleu Loire Océan révèle qu'un des adjoints vient de démissionner. Paul Brounais, 25 ans, était adjoint à la Culture et à la Communication du Pellerin depuis février 2017. Mais ce lundi, il a envoyé sa démission à la préfecture de Loire-Atlantique. "Notre collectivité se trouve aujourd’hui dans une situation exceptionnelle, intenable pour tous les élus, qui nous empêche d’assurer convenablement notre mission de gestion de la Cité", écrit Paul Brounais ajoutant que "les associations sont en danger. Je le regrette fortement. Je considère que je ne suis donc plus en mesure d’exercer mes délégations."

Copie du courrier de démission adressé par Paul Brounais à la préfecture de Loire-Atlantique -

Paul Brounais qui redevient simple conseiller municipal du Pellerin - et renonce au passage à son indemnité d'adjoint de 540 euros par mois - ne demande pas pour autant la démission du maire Benjamin Morival, contrairement aux cinq autres adjoints et six conseillers municipaux. L'adjoint démissionnaire regrette cette situation de blocage et explique que le maire a pourtant fait un pas vendredi dernier, proposant aux cinq adjoints de confier à l'un d'eux la délégation aux finances de la commune, délégation qu'il assure lui-même : ils auraient refusé cette proposition. Rappelons que de nouvelles élections municipales ne peuvent être provoquées que si un tiers des membres du conseil démissionne : à ce jour, aucun élu ne l'a fait. Et Le Pellerin se retrouve donc avec un maire encore plus isolé, un conseil municipal divisé, et un budget primitif 2018 non adopté à ce jour.