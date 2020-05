Loire-Atlantique et Vendée : ces maires sur le départ qui gèrent la crise sanitaire

A l’échelle des communes, les maires sont aux manettes pour organiser le bon déroulé du déconfinement : pour la réouverture des écoles, pour la distribution des masques aux habitants et la gestion des transports en commun par exemple. Pour les maires sortants de Loire-Atlantique et de Vendée qui ne se sont pas présentés le 22 mars dernier, pas le choix : ils gèrent aujourd'hui une crise sanitaire inédite malgré l'imprévu de cette situation.

"On n'abandonne pas le navire"

A Sérigné, une commune de 1 000 habitants près de Fontenay le Comte, le maire devait achever son deuxième mandat en mars. Michel Tapon est toujours en poste. "Je suis contraint de continuer comme un capitaine de bateau...On n’abandonne pas le navire !"

Pourtant, les 15 nouveaux élus sont prêts à remplacer son équipe au conseil municipal. Mais c’est aux maires sortants de tenir la barre pour l’instant. En pleine crise sanitaire, c’est particulièrement éprouvant comme l'explique Martine Lejeune, maire sortante de Bouguenais dans la banlieue de Nantes. "Nous avons eu beaucoup de pression ces deux dernières semaines ! Concernant la réouverture des écoles, le protocole nous a été donné tardivement, il a été changé ... Là j'avoue c'était un stress supplémentaire !" En tant que maire, Martine Lejeune a l'habitude des responsabilités mais en cette période, c'est différent : "Ce sont des interrogations nouvelles et avec le poids des responsabilités ... Mais là on est prêts [poour le déconfinement] et on sait que ça va bien se passer ! »

Dans l'attente du second tour des élections

Les maires doivent gérer l’organisation de la réouverture des écoles, des transports, la distribution des masques pour les habitants... A Orvault, le maire Joseph Parpaillon en a rassemblé plus de 25 000 pour chacun de ses administrés. S'il ne se plaint pas d'être toujours à la tête de la mairie. Il estime pourtant qu'il est temps pour lui de passer la main. "Je suis aux affaires communales depuis 31 ans, maire depuis 19 ans... Je crois qu’il était temps que j’arrête !"

Joseph Parpaillon espère que les élections auront lieu prochainement "pour que je puisse arrêter de manière définitive !". Même s'il ne se fait pas trop d'illusion : il va encore devoir attendre. Le gouvernement envisage déjà le report du second tour des élections non plus au 21 juin comme précédemment annoncé mais à la rentrée de septembre.