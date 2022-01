Loire-Atlantique : ils veulent rendre leur honneur aux soldats "fusillés pour l'exemple"

Un projet de loi pour réhabiliter les "fusillés pour l'exemple" de la guerre de 1914-1918 arrive à l'Assemblée nationale ce jeudi. Il s'agit de ces 639 soldats condamnés à mort et exécutés pour servir d'exemple et éviter les mutineries et les désertions au sein de l'armée française. Parmi eux, 12 sont originaires de Loire-Atlantique. Un collectif d'associations se bat depuis déjà plusieurs années pour que leurs noms soient inscrits sur les monuments aux morts et pour réparer une injustice de plus de 100 ans.

Quand il faut monter au combat, il y a des gens qui hésitent, qui sont paralysés

Parce que beaucoup de ces fusillés ont simplement eu peur face aux obus allemands explique Gérard Plantiveau de la Libre pensée et coordinateur du collectif : "quand il faut monter au combat, en général, il y en a qui font dans leur culotte. Il y a des gens qui hésitent, qui ont peur, qui sont paralysés".

Qu'ils aient encore plus peur d'être exécutés par leur propre armée

Mais ça, pas question au début de la Première guerre mondiale. Certains de ces soldats qui ont un peu trop hésité sont choisis de façon arbitraire pour être envoyés devant la cour martiale. Pour que les autres aient encore plus peur d'être exécutés par leur propre armée, l'armée française, qu'abattus par les mitraillettes allemandes. "Selon les cas, on prenait l'idiot célibataire, celui qui était vu comme un mauvais esprits. Les anarchistes étaient aussi très mal vus".

Leurs enfants étaient traités de fils de lâches

Ces soldats ont été déshonorés, considérés comme "non morts pour la France". "Leurs familles étaient montrées du doigts", explique Bernard Colou qui fait partie de l'association républicaine des anciens combattants. "Les enfants étaient traités de fils de lâches, de traitres. Il y a donc eu une douleur profonde dans ces familles qui s'est transmise jusqu'à nos jours, jusqu'en 2022."

Une tache qu'il est grand temps d'effacer

"Une tâche qu'il est grand temps d'effacer" pour Philippe Legrand de la Ligue des droits de l'homme. "Il faut pousser au bout ce dossier pour que cette plaie soit réparée par la reconnaissance du fait qu'il s'agit d'une grande injustice qui doit être reconnue et réparée par la Rpublique". Et, pour le collectif ainsi que les députés qui portent ce projet de loi, de manière collective pour tous les fusillés pour l'exemple.

Voici les noms des 12 soldats de Loire-Inférieure (nom donné à l'époque à la Loire-Atlantique) "fusillés pour l'exemple" pendant la Première guerre mondiale : Soldat Louis Julien Le Madec, né à Nantes, fusillé le 16 octobre 1914, à 28 ans ; Soldat Louis Longuetaud, né à Nantes, fusillé le 14 mars 1915, à 26 ans ; Charles Clerc, né à Nantes, fusillé le 11 avril 1915, à 22 ans ; Soldat Jean-Baptiste Bachelier, né aux Sorinières, fusillé le 4 juillet 1915, à 25 ans ; Soldat Joseph Kerfontan, né à Indre, fusillé le 24 juillet 1915, à 30 ans ; Caporal Emile Le Pahun, né à Saint-Nazaire, passé par les armes le 1er juin 1916, à 30 ans ; Caporal Joseph Bertin, né à Nozay, fusillé le 5 juin 1916, à 25 ans ; Soldat Armand Théophile Juin, né à Montoir, fusillé le 5 juin 1916, à 29 ans ; Soldat Jean-Michel Suraud, né à Nantes, passé par les armes le 17 août 1916, à 34 ans ; Soldat Joseph Porcher, né à Saint-Nazaire, passé par les armes le 24 octobre 1916, à 36 ans ; Soldat Louis Legendre, né à Fégréac, fusillé le 29 novembre 1916, à 33 ans ; Soldat Jules Allard, né à Nantes, fusillé le 13 février 1917, à 24 ans. Sur son site internet, la Libre pensée de Loire-Atlantique donne plus de détails sur ce qui leur est arrivé.