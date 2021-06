Loire-Atlantique : l'ultime débat des élections départementales sur France Bleu Loire Océan

Ils sont dans la dernière ligne droite de leur campagne pour les élections départementales en Loire-Atlantique et ils ont choisi France Bleu Loire Océan pour présenter leur programme et tenter de convaincre une dernière fois à trois jours du premier tour. Les chefs de file des quatre principales forces politiques, qui aspirent à gouverner dans le département, se donnent rendez-vous ce jeudi de 19 à 20 heures pour débattre et répondre aux questions de Florian Cazzola et Benjamin Robin.

Quatre invités politiques, une heure de direct

Après l'annonce du retrait de la vie politique de l'actuel président du conseil départemental Philippe Grosvalet, la lourde tâche pour tenter de conserver la Loire-Atlantique à gauche a été confiée à Michel Ménard, "un compagnon politique de longue date avec qui nous partageons les mêmes valeurs", selon le futur retraité. Il sera opposé en studio au maire de Saint-Sébastien-sur-Loire, Laurent Turquois, qui devra choisir quel mandat abandonner s'il refait basculer le département à droite.

Présent dans 16 des 31 cantons pour ces élections, le parti présidentiel incarné par l'ex-député Mounir Belhamiti aspire lui aussi à jouer un rôle de premier plan dans ce scrutin où l'abstention s'annonce élevée, ne serait-ce que pour être en position de force au moment de nouer des alliances avant le second tour. Quant au Rassemblement National, il sera lui aussi présent ce jeudi soir par l'intermédiaire du Nazairien Gauthier Bouchet, qui tentera d'améliorer le score de son parti qui avait réuni 18.31% des suffrages, il y a 5 ans.

à lire aussi Elections départementales en Loire-Atlantique : découvrez les candidats de votre canton

Quels thèmes seront abordés ?

Être concret pour intéresser, séduire et attirer les électeurs dans les bureaux de vote, ce dimanche, sera un des grands enjeux de ce débat qui s'orientera autour de cinq thématiques, qui concernent toutes les prérogatives du département. A commencer par la santé au sortir de la plus grave crise sanitaire de l'histoire récente de la France. Les discussions porteront également sur les thématiques sociales, économiques et environnementales et s'articuleront autour de cinq grandes questions :

Quelles leçons retenir de la crise sanitaire à l’échelle du département de Loire-Atlantique ? Faut-il instaurer un revenu minimum d’activité pour les moins de 25 ans ? Comment concilier démographie, économie et écologie ? Faut-il repenser entièrement le réseau routier de Loire-Atlantique ? Le département de Loire-Atlantique doit-il rejoindre la région Bretagne ?

à lire aussi Élections : les informations pratiques pour aller voter à Nantes

Comment suivre ce dernier débat avant le premier tour ?

Ce rendez-vous, organisé dans les studios de France Bleu Loire Océan à Nantes, sera diffusé en direct et en intégralité sur le site internet et à la radio évidemment. Les auditeurs de Saint-Nazaire et Pornichet pourront ainsi écouter les candidats débattre sur la fréquence FM 88.1.

Pour ceux résidant ou circulant dans le secteur de Guéméné-Penfao et Langon, ils pourront se brancher sur le 105.3. Dans l'agglomération nantaise, la fréquence à trouver sera le 101.8 et le 98.6 pour les auditeurs de Châteaubriant et Soudan. Les électeurs présents en Vendée ou dans le Maine-et-Loire au moment du débat, pourront eux aussi le suivre via les fréquences habituelles de France Bleu Loire Océan.