Loire-Atlantique : la vice-présidente des maires ruraux répond au compliment d'Emmanuel Macron

Alors qu'Emmanuel Macron louait lundi dans la Creuse les "forces formidables" du monde rural, , la vice-présidente des maires ruraux de Loire-Atlantique lui répond : _"Il ne faut pas se contenter de le dire, il nous faut des actes". "_Nous demandons des choses depuis un moment au niveau des maires ruraux. Il y a beaucoup de sujets sur la table mais malheureusement on ne voit pas grand chose" explique Marie-Pierre Guérin.

"Les deux pieds" dans le concret

La préfecture de Loire-Atlantique organisait la semaine dernière un comité départemental de la Ruralité et la vice-présidente des élus ruraux raconte : "On a eu beaucoup de satisfécits mais nous on veut des actes. On a tous les mêmes problèmes, la mobilité, les déserts médicaux et on veut des réponses concrètes. Nous, nous sommes dans le concret, on a les deux pieds dedans tous les jours, on ne se contente pas de paroles, de remerciements, il faut aller beaucoup plus loin maintenant".