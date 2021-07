Loire-Atlantique : les trois priorités de Michel Ménard élu, sans surprise, à la tête du département

Le vote et le dépouillement des 62 élus auront duré environ une heure, ce jeudi après-midi, dans l'hémicycle du conseil départemental de Loire-Atlantique. En présence de la maire de Nantes, Johanna Rolland, et du désormais retraité de la vie politique Philippe Grosvalet, Michel Ménard a été élu président avec 36 voix en sa faveur. Face à lui, le leader de la droite Laurent Turquois a obtenu 25 bulletins en sa faveur. Un élu a fait le choix de voter blanc.

"Je ne peux pas vous cacher mon émotion"

Dans une salle où se mêlaient habitués et petits nouveaux, le dépouillement a commencé par trois bulletins en faveur de Laurent Turquois. Ce dernier, vers qui se sont tournés journalistes et une partie de l'assemblée, a esquissé un large sourire, perceptible malgré son masque. Tout en connaissant pertinemment l'issue de cette élection qui s'est conclue avec une large majorité en faveur de la gauche.

"Au moment de prendre place à cette tribune, je ne peux vous cacher mon émotion, a commencé Michel Ménard. Mon émotion d'assumer les responsabilités de cette collectivité à laquelle vous connaissez mon attachement. Chers amis, je vous en remercie sincèrement et humblement." Dans ce discours préparé en avance, le nouveau président du Conseil départemental a eu des "pensées pour sa famille et ses enfants". Il a également remercié son prédécesseur et a fixé ses priorités.

Les trois promesses du nouveau président

Omniprésente dans son programme décliné en 108 propositions, la question écologique a été largement évoquée par Michel Ménard. Elle sera "au cœur de [s]on action" avec la mise en place des actions transversales en matière d'environnement. Proche de Philippe Grosvalet qui en avait fait un cheval de bataille pendant sa décennie de présidence, l'élu du canton de Nantes 7 va poursuivre sur cette voie. "On va aller encore plus loin dans les politiques sociales", a-t-il lancé en évoquant la création d'un revenu social pour les jeunes.

Je veux être le président de tous les conseillers départementaux et de tous les habitants de Loire-Atlantique.

Avant que Laurent Turquois, désormais leader de l'opposition, ne prenne la parole, le nouveau président a enfin lancé un "message d'alerte pour nous toutes et tous, un cri d'alarme". Pendant quelques minutes, Michel Ménard est revenu sur l'énorme abstention lors des élections. "Si nous n'y prenons pas garde, ce sera les fondements de notre démocratie qui seront menacés", avance l'homme de 60 ans qui veut être "le président de tous les conseillers départementaux et de tous les habitants de Loire-Atlantique". La tâche est immense.