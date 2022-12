Loire-Atlantique : Michel Ménard assume ses choix de renoncer à certains chantiers routiers

"Il nous faut faire des choix, et ceux que nous faisons sont des choix courageux", voilà comment se justifie Michel Ménard, le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique à propos de l'abandon de plusieurs chantiers sur les routes départementales, dont certains étaient pourtant dans les cartons depuis des décennies. C'est le cas par exemple de la déviation de Mouzillon sur l'axe Vallet-Clisson qui met en émoi les habitants et élus du vignoble nantais.

ⓘ Publicité

Michel Ménard met en avant la nouvelle loi climat et résilience qui oblige des élus locaux à réduire fortement les surfaces artificialisées. "Les élus locaux doivent comprendre que si on renonce à des routes, ça nous permet de libérer du foncier pour construire de l'habitat et répondre au développement économique et démographique."

"La question c'est plus de sécuriser les routes que d'en construire de nouvelles" explique encore le président du département, tout en rappelant que si chaque projet a été interrogé, certains sont bien maintenus comme par exemple la déviation de Saint-Etienne de Montluc.