Loire-Atlantique : Philippe Grosvalet, le président du Département quitte la vie politique

Alors que beaucoup pensaient qu'il serait candidat à sa propre succession lors des élections en juin prochain, Philippe Grosvalet, président socialiste du Conseil départemental de Loire-Atlantique depuis 2011, a surpris son monde."J'ai décidé de ne pas être candidat aux prochaines élections départementales, explique le Nazairien de 63 ans. Je n'assurerai pas d'autre mandat et je ne serai candidat à aucun autre mandat." Tout sourire, Philippe Grosvalet en a profité pour annoncer que son président de groupe au conseil départemental, Michel Ménard, serait la tête de liste de la gauche en juin prochain.

D'abord élu municipal à Saint-Nazaire dès 1989 sur la liste de Joël-Guy Batteux, puis conseiller général et départemental, Philippe Grosvalet avait pris la succession de Patrick Mareschal à la tête du département de Loire-Atlantique. Et il le restera jusqu'au 1er juillet, date du passage de témoin entre le sortant et le candidat élu. "Je ne suis pas un homme à faire les choses à moitié, détaille l'élu qui parle d'une décision "mûrement réfléchie". Cette décision a été beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre que je ne le pensais. Dans ce moment politique assez extraordinaire avec de tels enjeux, il est temps de passer le relais à la nouvelle génération qui est là."

L'homme désigné par le futur retraité n'est toutefois pas un jeune arrivant puisque c'est Michel Ménard, 59 ans, "un compagnon politique de longue date avec qui nous partageons les mêmes valeurs", dixit Grovalet, qui mènera la liste de la majorité sortante. Député de Loire-Atlantique entre 2007 et 2017, Michel Ménard sera officiellement investi candidat, ce vendredi pour le scrutin des 20 et 27 juin. "Je serai à ses côtés et je ferai évidemment campagne pour lui", conclut, sous un rayon de soleil, l'homme qui regrette de ne pas dire au revoir comme il se doit aux élus, la dernière cession du conseil départemental pré-élection ayant déjà eu lieu.