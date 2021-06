Loire : des idées "en commun" et des "discussions" entre le Rassemblement National et la droite ?

C'est une petite phrase qui fait beaucoup parler depuis mercredi soir. Celle de la candidate du Rassemblement National aux départementales Isabelle Surply sur le canton de Saint-Chamond. Lors d'un débat organisé par France 3, elle affirme que le RN n'a pas opposé de candidat à Georges Ziegler, candidat de la droite sur le canton de Saint-Étienne 1 et président sortant du Conseil Départemental, car les deux camps ont "beaucoup de choses en commun" et sont "en discussion.

"Qu'il ait le courage politique de franchir cette barrière médiatique" demande le RN

Sur le coup, Georges Ziegler a nié, plutôt mollement, mais l'effet recherché est atteint : semer le trouble dans l'échiquier politique local à quelques heures de la fin de la campagne. Isabelle Surply persiste et signe au micro de France Bleu. "Je discute avec bien de ses proches même s'il se refuse à l'admettre" affirme-t-elle. "C'est normal et c'est le jeu politique qu'à l'antenne il n'admette pas. En revanche, sur le terrain, son entourage et même lui parfois en off, peut dire qu'il est d'accord avec nous. Il faut juste qu'il ait le courage politique de franchir cette barrière médiatique en assumant que sur bien des points il est d'accord avec le Rassemblement National".

"La digue LR-RN est en train de tomber" selon la gauche

Une affirmation qui fait bondir la gauche et l'un de ses portes drapeaux Pierrick Courbon : "La digue entre une certaine partie de LR et une partie du Rassemblement National est plus que jamais poreuse, pour ne pas dire qu'elle est en train de tomber. Ce qui m'a le plus scotché c'est l'absence de réaction vigoureuse et de démenti ferme de George Ziegler et de l'ensemble des candidats de la majorité départementale".

Des rumeurs et de la "fébrilité" pour le camp Ziegler

Une réaction qui est arrivée ce jeudi après midi par l'intermédiaire d'un communiqué : "Je condamne fermement les propos lamentables et mensongers tenus par le RN à l’occasion du débat des élections départementales organisé ce mercredi soir sur France 3. Aucun accord, aucune discussion n’a été passé et ne saura être engagé avec ce parti". Georges Ziegler conclue avec une pique à gauche, déplorant que "certains candidats puissent se servir de telles rumeurs…ce qui prouvent bien leur niveau de fébrilité".