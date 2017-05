Loire : l'ancien député UDF et maire de Veauche Henri Bayard est décédé

Henri Bayard était resté en poste à l’Hôtel de Ville pendant 23 ans, jusqu'en 1995. Il avait également été député de la 7e circonscription de 1976 à 1993. La Loire perd l'une de ses personnalités politiques les plus marquantes de la 2e moitié du 20e siècle.

Henri Bayard n’était pas forcément destiné à la politique, lui le fils et petit-fils d'employés de la verrerie de Veauche. Mais il grimpe les échelons jusqu'à attirer l’attention du maire de l'époque Emile Pelletier qui en fera en quelques années son adjoint avant de décéder. Nous sommes en 1972 et quatre ans plus tard la vie lui permet de découvrir l'Assemblée Nationale. Il était le suppléant de Michel Jacquet depuis 3 ans quand celui-ci décéde. La 7e circonscription revient donc au maire de Veauche et il ne la lâchera plus sous l'étiquette de l'UDF jusqu'en 1993. Il y connaitra la majorité pendant le mandat de Giscard d'Estaing et l'opposition sous François Miterrand. Henri Bayard ce sont également 22 années passées au Conseil départemental de la Loire. Celui qui allait fêter ses 90 ans en septembre a terminé sa vie à Veauche, sa ville natale où un ancien immeuble de la verrerie porte déjà son nom.