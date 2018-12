Loire : la sénatrice Cécile Cukierman nommée porte-parole du PCF

Loire, France

Cécile Cuckierman, sénatrice de la Loire a été nommée porte-parole du Parti communiste français ce jeudi 13 décembre 2018. C'est le nouveau secrétaire général du Parti, Fabien Roussel qui l'a nommé à ce poste.

L'élue âgée de 42 ans a annoncé sa nomination sur sa page Facebook, en parlant d'un "engagement offensif". "Il n’est plus supportable de rencontrer régulièrement dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes, au quotidien dans mon département de la Loire des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins pour aller chercher du travail et n’en trouvent pas, celles et ceux qui se lèvent tous les matins pour un travail qui ne leur permet pas de vivre dignement, celles et ceux qui à la retraite voient leur pension baisser".

La sénatrice de la Loire a été nommé aux côté de Ian Brossat, l'élu PCF en tête de liste pour les élections européennes.