Loire : le député LREM Julien Borowczyk est candidat aux élections départementales sur le canton de Montbrison

Julien Borowczyk, député En Marche de la sixième circonscription de la Loire, est candidat aux prochaines élections départementales des 20 et 27 juin. Le médecin de profession se présente dans le canton de Montbrison, et assure ce jeudi matin sur notre antenne ne viser qu'un siège de conseiller départemental. Cela lui permettrait, s'il est élu, de garder son siège de député.

La présidence du Département ? "Ce n'est pas stricto sensu mon ambition"

"Je vise une élection en tant que conseiller départemental pour donner ma vision des choses. Avec mon équipe, nous souhaitons impulser des innovations, expérimentations et être au service des gens au jour le jour et c'est le cas de tous les candidats de la majorité présidentielle", explique le député. "Je ne peux pas cumuler la présidence du département et un siège de député. C'est une question qu'on se posera plus tard éventuellement."

La présidence du Département, "ce n'est pas stricto sensu mon ambition", ajoute Julien Borowczyk. "J'ai un poste de député que j'assumerai jusqu'au bout du mandat. Je m'y suis engagé auprès de mes électeurs et c'est important de garder cette confiance avec les électeurs. Donc non, je n'ai pas cette idée-là, même si très clairement, il ne vous aura pas échappé que j'ai pu être en dissensions fréquentes avec le président sortant sur plusieurs dossiers comme les aides à domicile par exemple."

Appliquer au niveau local, "ce qu'on fait avec le gouvernement"

Selon le député du Forez, le bilan de Georges Ziegler, actuel président du conseil départemental et candidat à sa réélection, n'est pas satisfaisant. "Je pense qu'il y a eu des erreurs de jugement et je ne veux pas accréditer la politique qui a été menée. On n'est pas aujourd'hui dans une marche en avant sur le département, alors qu'on a besoin de sortir du Covid par le haut, avec de la positivité, avec des propositions et de l'innovation."

Pour ces élections départementales, Julien Borowczyk espère bien que la majorité présidentielle qu'il représente pourra s'entendre au niveau local avec l'UDI de Lionel Boucher ou encore le mouvement Agir du maire de Roche-la-Molière Eric Berlivet. Selon lui, En Marche doit se repositionner à tous les échelons, y compris à l’échelon départemental. "A titre personnel, c'est important pour moi parce que ça permet d'appliquer ce que l'on a fait depuis déjà quatre ans avec le gouvernement et pour le territoire."