Loire : le maire de Boën-sur-Lignon, Pierre-Jean Rochette, candidat aux Sénatoriales pour défendre la ruralité

Une nouvelle liste pour les élections sénatoriales dans la Loire : celle de Pierre-Jean Rochette, le maire de Boën-sur-Lignon. Une liste sans étiquette mais avec une ambition affichée : celle de "défendre la ruralité". Pierre-Jean Rochette est accompagné de Geneviève Mandon, adjointe au maire de Saint-Genest-Malifaux (Pilat) ; Patrick Ledieu, maire de Saint-Bonnet-le-château (monts du Forez) ; Marie-Antoinette Beny, adjointe au maire de Montrond-les-bains (Forez) ; Ludovic Bouttet, maire de Saint-Georges-de-Baroille (Roannais) et Marie-Thérèse Giry, maire de Cezay (au nord de Boën).

Pierre-Jean Rochette dément être adoubé par la majorité présidentielle. Mais ce qui est sûr, c'est que cette candidature pourrait faire perdre des voix à la liste des Républicains, conduite par le maire de Saint-Chamond, Hervé Reynaud. Pourtant les deux hommes appartiennent à la même majorité de droite et de centre-droit au Département de la Loire. Cette cacophonie ne plaît guère au président du département Georges Ziegler (LR) mais ça n'a pas l'air de perturber Pierre-Jean Rochette.

"J'appartiens à la majorité départementale qui s'appelle Union de la Droite, du Centre et des indépendants, détaille Pierre-Jean Rochette. Je ne serais jamais rentré à cette majorité s'il n'y avait pas eu ces deux mentions supplémentaires. Moi, c'est la dernière qui m'intéresse le plus, c'est mon indépendance. Parce que si vous voulez, quand on est dans une majorité, on vous oblige à obéir à la ligne du parti. Et moi, pour ma part, je ne souhaite pas rentrer dans ces mécanismes là. Donc Hervé Reynaud se présente et représente les communes urbaines. C'est son choix et il a raison de le faire. Et moi, pour ma part, je me lance en représentant les communes rurales. C'est mon choix et j'ai la liberté de le faire. Et ce surtout pas au Département qu'on va me faire ce reproche. D'ailleurs, vous savez, au Département, hormis Georges Ziegler, il n'y a pas grand monde qui me fait le reproche de me présenter. Ça, c'est une nuance qui est quand même importante à dire parce que Georges Ziegler est contrarié, mais pas les autres. Ça, je peux vous l'assurer".

Les élections sénatoriales sont prévues le 24 septembre prochain. Outre la liste de centre d'Hervé Reynaud et la liste sans-étiquette de Pierre-Jean Rochette, la liste RN sera conduite par Michel Lucas , le sénateur socialiste sortant Jean-Claude Tissot mène la liste "Agir pour la Loire" et Europe-Ecologie-les Verts aura sa propre liste menée par Julie Tokhi.