Loire : les maires sont toujours à la recherche d'assesseurs pour les élections européennes

Loire, 42410, France

"Mairie recherche assesseurs désespérément" ! Ce pourrait être le message de plusieurs maires de la Loire ce mercredi. Les élections européennes ont lieu dimanche et il manque toujours de assesseurs dans les bureaux de votes. Il doit y en avoir deux par bureau au côté du président et de la secrétaire. C'est à eux que l'ont confie la clé de l'urne. Ils vous font également émarger et vérifient votre identité.

Il manque 22 assesseurs au Chambon-Feugerolles

Les partis politiques ont encore jusqu'à jeudi 18h pour envoyer leurs assesseurs, mais au Chambon-Feugerolle, le maire est inquiet. "Le compte est loin d’être bon, sur 12 bureaux, on a 2 assesseurs alors qu'il nous en faut 24" explique Jean-François Barnier. Dans ce cas, dimanche, les premiers électeurs qui iront voter seront réquisitionnés en tant qu'assesseurs.

Une situation qui se répète dans plusieurs communes de la Loire selon Jean-François Barnier, également président de la Fédération des maires de la Loire. "C'est assez grave, l’Europe ne mobilise plus alors que c'est très important pour les communes ! Il faut allez voter !" renchérit le maire. Il déplore également un manque de bulletins de vote. Sur les 34 listes seuls 20 partis ont fourni leurs bulletins.

A Saint-Etienne, la mairie est toujours à la recherche d'assesseurs, si vous voulez en faire partie , vous pouvez encore contacter le bureau des élections de la ville.