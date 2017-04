Loire : les militants de Nathalie Arthaud luttent contre le vote utile

Cette semaine, les militants de Nathalie Arthaud sillonnent le département de la Loire pour rencontrer des électeurs. Ils distribuent des tracts à Firminy, Saint-Chamond ou encore Saint-Étienne, où nous les avons rencontrés.

Les militants ligériens de Nathalie Arthaud distribuent des tracts et luttent contre le vote utile. Cette semaine, ils sont partout dans la Loire, à Saint-Etienne, Firminy, Saint-Chamond et Andrézieux-Bouthéon. Ils étaient une dizaine à Saint-Etienne, ce lundi 17 avril 2017, place Jacquard et place Dorian.

Ils interpellent successivement les passants sur les propositions de Nathalie Arthaud et discutent avec ceux qui sont fatigués du système en place mais qui ne savent pas comment lutter. La question du vote utile est un des sujets qui revient le plus dans ces discussions entre militants et électeurs. Cyril est adhère au parti Lutte Ouvrière : "Deux dames sont venues spontanément, elles sont à la retraite aujourd'hui mais elles sont inquiètes de la montée de l'extrême droite et de la misère qui augmente en France."

Cyril a l'impression que les gens sont très soucieux, y compris les Ligériens : "Dans les milieux populaires, les gens vont s'abstenir. On essaie de les toucher, de leur dire "il ne faut pas que tu t'abstiennes ou bien que tu votes blanc, il faut voter rouge, pour la révolte." Voter Nathalie Arthaud, c'est une façon de dire cela."

Le mardi 18 avril 2017, les militants pour Nathalie Arthaud sont devant Centre-Deux à Saint-Etienne et à Saint Chamond, au marché et devant certaines entreprises comme SNF et Purina. Jeudi, ils ont prévu de faire un tour à Firminy et à Andrézieux-Bouthéon. Ils reviendront à Saint-Etienne le vendredi 21 avril, en cette fin de semaine.