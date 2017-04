Loire : les plis électoraux enfin dans les boîtes aux lettres

Depuis mercredi, les facteurs de la Loire distribuent des milliers de professions de foi dans les boîtes aux lettres du département. Un travail de titan pour La Poste qui ne peut pas demander à ses facteurs de tout faire en une seule journée.

Les plis électoraux arrivent dans les boîtes aux lettres des Ligériens. Ces "professions de foi", des tracts qui résument les propositions des onze candidats sont distribuées depuis ce mercredi dans le cadre de la campagne officielle. La Poste a a donc un peu moins de deux semaines pour distribuer plus de 500 000 plis électoraux dans la Loire.

Monsieur a eu ses professions de foi...et pas Madame ? Patientez...

En France, ce sont quelques 45 millions de plis qui sont distribués pour ce premier tour. Et ce n'est pas parce son voisin l'a reçu qu'on doit le recevoir le même jour. Car on ne peut pas demander à un facteur de distribuer tout son secteur en une journée, ne serait-ce que parce que c'est très lourd : il récupère donc au hasard quelques enveloppes d'une rue et recommence le lendemain. Il arrive même que dans un foyer, un électeur reçoive sa littérature de campagne et pas l'autre.

Dans l'enveloppe, les programmes dans l'ordre du tirage au sort

L'appel d'offre pour la mise sous pli a été remporté par une société nommée Koba, une société qui se présente comme le leader de la propagande éléctorale. Ce sont eux qui placent les professions de foi dans un certain ordre. Un tirage au sort a été effectué pour savoir quel candidat apparait en premier quand on ouvre l'enveloppe. Marine Le Pen est en haut de la pile, la dernière place étant occupée par Jean-Luc Mélenchon.