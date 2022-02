Loire : deux jeunes militants des Républicains pris à partie pendant un collage

Sur le terrain, ça n'est pas toujours facile de participer à une campagne électorale. Ce dimanche soir à Mably dans la Loire, deux militants des Jeunes Républicains ont été pris à partie alors qu'ils collaient des affiches pour Valérie Pécresse, candidate à la prochaine élection présidentielle.

Ce dimanche, vers 21 heures, Clément Lacôte, conseiller municipal de Mably, et Dylan Duchamp, référent des Jeunes Républicains de la cinquième circonscription de la Loire, mènent leur opération de collage hebdomadaire. Ils font un arrêt route de Briennon, près du quartier Noyon de Mably. C'est là qu'ils sont pris à parti par un groupe d'une petite dizaine de personnes. "Ils sont venus faire nous en nous filmant et en martelant qu'on collait pour un autre candidat," raconte Clément Lacôte. "Ils nous ont demandé de partir donc on a commencé à ranger notre matériel mais ils ont mis des coups de pieds dedans. Donc ils ont explosé les seaux et les pinceaux."

Un incident inédit pour les deux militants

Les deux militants sont repartis indemnes, avec leurs affiches dans le coffre de leur voiture, mais choqués. "On faisait notre travail pour faire vivre la démocratie, et se faire attaquer parce qu'on colle pour telle ou telle personne, c'est inacceptable", enchaîne Dylan Duchamp. "On n'a jamais eu aucun problème, que ce soit pour les élections départementales, législatives ou même municipales, ajoute Clément Lacôte. "Mais apparemment cette élection est spéciale." Les deux militants ont prévu de porter plainte au commissariat de Roanne.