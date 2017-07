Loiret : Aline Mériau, tête de liste de la République en marche pour les sénatoriales

Aline Mériau est la tête de la liste de "La République en marche" pour les élections sénatoriales. Le parti a dévoilé le nom de ses 16 premiers candidats à l'issue de la commission d'investiture qui s'est déroulé vendredi soir. Aline Mériau, dirigeante d'une PME, représente la société civile.

Aline Mériau est la tête de liste de "La République en marche" pour les élections sénatoriales dans le Loiret. Le parti a dévoilé le nom de 16 premiers candidats lors de la commission d'investiture qui s'est déroulé vendredi soir. Jean-Paul Delevoye, le président de cette commission, est à pied d'oeuvre depuis semaines, après avoir planché avec succès lors des législatives. Il entend appliquer la même recette et mettre en avant des candidats issus de la société civile.

Aline Mériau incarne la société civile

Dans le Loiret, c'est donc Aline Mériau qui a été désignée. Elle incarne cette société civile que REM a propulsé lors des élections législatives. Aline Mériau, 48 ans, préside la fédération française du bâtiment dans le Loiret. Elle est très investie sur le terrain de la formation, de la place des femmes, de la défense des entrepreneurs et dans sa commune de Fay-aux-Loges. Elle dit "qu'on est venu la chercher et qu'elle n'était candidate à rien." Depuis plusieurs mois, elle gravitait dans le mouvement En Marche et n'a jamais caché son soutien à Emmanuel Macron lors de la campagne à l'élection présidentielle.

J'ai vraiment envie de me lancer pour faire de la politique différemment, j'ai mon approche "femme d'expérience" dans le bâtiment et je veux faire de la politique participative, dans l'échange, la collaboration et la proximité avec les institutions et les collectivités - Aline Mériau

Aline Mériau aime rappeler que le secteur du BTP occupe une place importante dans l'économie du Loiret avec 14 500 salariés du bâtiment et près de 4 000 artisans et chefs d'entreprise.

Je suis d'abord chef d'entreprise avec une expérience dans le bâtiment. Mon travail sur le Loiret a toujours été en faveur du développement économique, du territoire, de l'emploi et la jeunesse. On est venu me chercher pour porter toutes ces valeurs - Aline Mériau

Il y a 3 sénateurs dans le Loiret

Aline Mériau est tête de liste pour la République en marche, il lui reste deux autres candidats titulaires à trouver et deux suppléants. Pour le moment, il y a 3 autres listes connues dans le Loiret. Celle du socialiste Jean-Pierre Sueur (sénateur sortant) et celles à droite de Jean-Noël Cardoux (sénateur sortant LR) et Hugues Saury (président du conseil départemental LR).