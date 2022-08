Loiret : la commune de Chatillon-Coligny est une "petite ville de demain"

Redynamiser les communes rurales, c'est l'objectif du plan "Petites villes de demain" lancé en 2020 par le gouvernement Castex, avec l'objectif de développer en France, l'attractivité de 1600 villes qui comptent moins de 2000 habitants. Dans le Loiret, 15 villes ont reçu ce label, dont Chatillon-Coligny.

Située dans le Gâtinais, la commune de 1800 habitants qui se trouve à mi-chemin entre Gien et Montargis, accueillait, ce mercredi après-midi la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales. Caroline Cayeux est venue faire un bilan d'étape de ce programme.

Florent de Wilde le maire explique à la ministre les projets de revitalisation du centre-bourg - Lydie Lahaix

Maintenir les commerces de proximité, accompagner les installations et assurer les reprises, c'est l'axe principal de ce plan explique la Ministre. "On a souvent entendu parler des territoires oubliés de la République et bien non, aujourd'hui nous travaillons au plus près des habitants de tous ces territoires parce qu'il y a une demande forte de nos concitoyens de quitter les grandes métropoles. Et donc il va falloir apporter du service public et de la culture pour permettre aux nouveaux arrivants de s'insérer et d'avoir une qualité de vie qu'ils n'ont plus aujourd'hui dans le milieu urbain"' explique Caroline Cayeux.

Un discours qui fait écho aux propos de Florent de Wilde, le maire de Chatillon-Coligny fait découvrir son centre-bourg à la ministre. Il évoque le projet de réaménagement de la place du Pâtis qui d'ici quelques mois, sera en travaux pour proposer plus de places de stationnement dans un cadre plus verdoyant.

Une petite ville de demain doit proposer les équipements d'aujourd'hui

Une "petite ville de demain" particulièrement ici à Chatillon dit-il, "c'est une petite ville avec son patrimoine superbe qui revit, avec des commerces un peu plus dynamiques et qui réouvrent. Et avec des habitants qui sont encore plus heureux de vivre dans leur ville et qui doivent avoir des équipements adaptés au 21ème siècle".

Et la commune ne manque pas de projets. Récemment une école de musique associative a été lancée, la mairie souhaite aménager en centre-ville également un espace de travail partagé, "nous avons des demandes d'habitants et d'autres qui sont prêts à venir s'installer s'ils peuvent travailler en co-working".

Les travaux de réaménagement de la place du Pâtis débuteront d'ici la fin de l'année - Lydie Lahaix

Parmi les commerces qui participent au dynamisme du centre-bourg de Chatillon-Coligny, il y a la recyclerie. Un tel endroit en milieu rural c'est plutôt original. Elle est installée sur la place Aristide Briand, dans les locaux d'un ancien supermarché de 400 m2. Elle a ouvert en 2016, les gens viennent y déposer toutes sortes d'objets, mobilier, vaisselle, livres, jouets... qui sinon partiraient à la déchetterie et qui sont ici revendus à petits prix.

C'est Jean-Paul Billault, responsable de l'association "L'art en Sens" qui a eu l'idée il y a six ans pour que son village continue d'attirer du monde. "Il y avait alors trente-cinq mètres de vitrines fermées, face au marché dans la rue principale, cela donnait une ambiance de ville déserte. Nous on s'est dit on va y mettre de la lumière, cela va être vivant et on a donc participé à la revitalisation du centre-ville".

C'est l'une des particularités du centre-ville de Chatillon Coligny, la recyclerie a permis de créer 5 emplois - Lydie Lahaix

De fil en aiguille, la recyclerie a eu un effet locomotive, la pharmacie qui était à côté s'est implantée en face dans un local plus grand, un charcutier a ouvert à la place, un fromager devrait ouvrir également prochainement, quant à l'épicerie c'est un jeune de la commune qui l'a rachetée l'an dernier.

On a un rôle social

Jean-Paul Billault insiste sur le "faire ensemble", c'est important dit-il quand on parle des petites villes de demain ou des bourgs ruraux, "car tout seul on est minuscule mais tous les petits minuscules qui s'assemblent pour créer une revitalisation des centre-villes, c'est toujours payant à terme".

Le dispositif "Petites villes de demain" s'applique jusqu'en 2026. L'Etat a mis sur la table trois milliards d'euros et aujourd'hui deux ans après le lancement, un quart de la somme a été mis en oeuvre.