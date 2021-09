Loiret : deux députés LR sortants ne se représenteront pas aux élections législatives 2022

Un comité départemental du parti Les Républicains dans le Loiret s'est tenu ce jeudi soir, afin de préparer les élections législatives de juin 2022. Deux députés LR sortants ne se représentent pas, Jean-Pierre Door et Marianne Dubois. Les candidatures se préparent déjà.

Un comité départemental des Républicains du Loiret s’est déroulé jeudi 17 septembre et a abordé les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, qui suivront la présidentielle 2022, indique le parti de droite dans un communiqué ce vendredi. Sur les trois députés LR sortants dans le Loiret, deux ne se représentent pas.

Maxime Buizard, ex président des jeunes Républicains du Loiret © Radio France - Antoine Denéchère

Dans la cinquième circonscription, Marianne Dubois, 63 ans, députée depuis 2009 (elle était suppléante de 2007 à 2009), également conseillère départementale (réélue en juin 2021), ne se représentera pas. "Elle a proposé la candidature de Maxime Buizard et elle s’est proposée pour être sa suppléante. Thierry Barjonet a également fait part de son souhait d’être candidat", indique LR 45. Maxime Buizard, ex patron des Jeunes LR du Loiret, est conseiller municipal d'opposition à Pithiviers.

Le député (LR) de Montargis, Jean-Pierre Door © Radio France - Stéphane Barbereau

Dans la quatrième circonscription, l'ancien maire de Montargis, Jean-Pierre Door, 79 ans, député depuis 2002, raccrochera lui aussi. "Deux candidats sont pressentis : Ariel Lévy et Philippe Moreau." Le premier vient d'être élu conseiller départemental du Loiret à Montargis (et vice-président du Département), le deuxième est le maire de Nogent-sur-Vernisson.

Dans la troisième circonscription, le sortant Claude de Ganay est candidat à sa réélection et sera proposé par les instances loirétaines à la commission d'investiture nationale du parti pour les législatives 2022. Et aucune autre candidature n'est proposée face à lui en interne.

Négociations en cours avec l'UDI pour les 1ère et 6ème circonscriptions

"Pour la première et la sixième circonscriptions, dans une logique d’union de la droite et du centre, des discussions seront engagées avec l’UDI et l’une de ces deux circonscriptions est proposée pour une candidature UDI", indique le parti LR. Ces deux circonscriptions sont actuellement détenues par la majorité présidentielle, la première par Stéphanie Rist (LREM), la sixième par Richard Ramos (Modem).

Serge Grouard, maire d'Orléans © Radio France - A. Denéchère

Enfin, le parti, présidé dans le Loiret par Serge Grouard, maire d'Orléans et véritable patron politique de la droite loirétaine, proposera la candidature de François Lagarde dans la deuxième circonscription, l'ex circonscription de Serge Grouard, battu en 2017 par la marcheuse Caroline Janvier. François Lagarde n'est pas un inconnu : c'est un proche de l'actuel maire d'Orléans et il était, jusqu'à juin 2020, conseiller municipal à Orléans (il avait soutenu Serge Grouard face au maire sortant Olivier Carré, soutenu par En Marche et le Modem).

"Le comité départemental, conformément aux statuts des Républicains, va saisir la Commission nationale d’investiture de l’ensemble de ces éléments pour des décisions qui devront intervenir d’ici la fin de l’année", précise LR 45.