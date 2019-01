Loiret : Ian Brossat, tête de liste PCF aux élections européennes vient à la rencontre des militants à Saran

Saran, France

La campagne pour les élections européennes s'accélère ces dernières semaines dans tout le pays. Les Français pourront voter le 26 mai prochain pour leurs futurs eurodéputés. Du côté du Parti Communiste Français c'est Ian Brossat qui est tête de liste. L'actuel adjoint à la maire de Paris en charge du logement a commencé un tour de France pour présenter son programme.

Ce samedi 19 janvier, il s'est rendu dans la région Centre-Val de Loire et dans le Loiret où il a tenu un meeting à Saran devant près de 200 militants venus rencontrer le jeune candidat de 38 ans.

"J'admire Ian Brossat" Claudette, 90 ans

Après le "meeting", il a participé à un banquet avec les militants comme Claudette Dubois, une communiste de 90 ans adhérente du parti depuis toujours. "J'admire le parti communiste et j'admire Ian Brossat. Il est jeune et nous avons plein d'avenir avec lui. J'attends beaucoup de lui pour construire une Europe des peuples et non une Europe du fric", explique la nonagénaire venue spécialement de la Chapelle-Saint-Mesmin.

Ian Brossat est actuellement adjoint à la maire de Paris en charge du logement © Radio France - Manon Derdevet

Un accueil chaleureux pour Ian Brossat qui a exposé sa vision d'une "Europe des travailleurs". Ainsi, il a apporté son soutien aux employés d'Amazon à Saran. "Quand on voit qu'une entreprise comme celle-ci se débrouille pour payer beaucoup moins d'impôts que des PME et des artisans, sur cette question de l'évasion et de l'optimisation fiscales, on a besoin d'une Europe combative face à ces multinationales et pas d'une Europe qui s'écrase face aux puissants" analyse-t-il.

Un Loirétain dans la liste PCF pour l'élection

Le candidat PCF est en train d'établir sa liste pour les élections. Un membre du Parti Communiste du Loiret sera sur cette liste. Il sera élu par les autres membres du parti. C'est actuellement, Sébastien Nugou, conducteur de train et secrétaire régional CGT à la SNCF qui est le favori. "On se bat contre des directives européennes et j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice pour que ces politiques changent" explique le Loirétain de 40 ans.

Dans l'assistance, le représentant de la France Insoumise dans le Loiret, Jean-Marie Boutiflat avait également fait le déplacement. Pour lui, l'idée du rassemblement doit perdurer. "Si ce rassemblement ne s'est pas fait pour les élections européennes, il se fera à Orléans peut-être en 2020 », espère-t-il.