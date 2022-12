Loiret : Jean-Pierre Sueur confirme qu'il se retirera de la scène politique en 2023

Ce sera en soi un événement dans le Loiret l'an prochain : 2023 marquera la fin du parcours politique du socialiste Jean-Pierre Sueur. La fin de 42 ans de mandat : tour à tour député (1981-1991), maire d'Orléans (1989-2001), sénateur (2001-2023) - sans oublier un poste de secrétaire d'Etat aux collectivités locales dans les gouvernements d'Edith Cresson puis de Pierre Bérégovoy (1991-1993).

"Je ne veux pas faire le mandat de trop"

Agé aujourd'hui de 75 ans, il confirme qu'il ne sera pas candidat lors des prochaines élections sénatoriales en septembre 2023. "J'aurai 76 ans, souligne-t-il, et on parle beaucoup de la retraite à 65 ans que veut imposer le président de la République : vous vous rendez compte, j'ai déjà 10 ans de plus ! Je considère qu'après 42 ans de vie élective, il faut être raisonnable. Je ne veux pas faire le mandat de trop." Cette décision - "irrévocable", assure-t-il - Jean-Pierre Sueur l'a prise dès 2017, lors de la dernière campagne des sénatoriales. "Je m'étais rendu dans plus de 300 communes du Loiret, et partout j'avais annoncé que ce serait mon ultime mandat. Et si j'ai agi de la sorte, c'était d'abord pour moi, parce que psychologiquement, je sais ce que c'est en politique, la tentation de se présenter à nouveau... Là, les choses étaient dites et donc claires dès le début."

Et ce, malgré les sollicitations de ses amis politiques. Il faut dire qu'avec le retrait de Jean-Pierre Sueur, la gauche peut craindre de perdre l'unique siège de sénateur qu'elle détient dans le Loiret - les 2 autres sièges sont actuellement détenus par la droite LR, avec Hugues Saury (qui sera de nouveau candidat) et Jean-Noël Cardoux (qui ne se représentera pas). Aux sénatoriales, seuls votent les grands électeurs, issus des communes ; or la droite domine encore largement les conseils municipaux dans le Loiret. Si Jean-Pierre Sueur avait réussi à se faire réélire facilement en 2017 , c'est parce qu'il avait su, par son charisme et son omniprésence sur le terrain, mobiliser bien au-delà de la gauche.

Christophe Chaillou candidat à gauche, Frédéric Néraud en dissident à droite ?

Selon nos informations, c'est Christophe Chaillou qui est pressenti pour être la tête de liste du PS. Le maire de St-Jean-de-la-Ruelle, qui aura 58 ans en 2023, a pour lui d'être bien implanté dans la métropole : maire depuis 1998, conseiller départemental depuis 2001, éphémère président d'Orléans métropole (de juillet 2020 à octobre 2021). Mais sa notoriété est sans doute plus faible en milieu rural, comme en témoignent ses 3 défaites aux législatives (2002, 2007 et 2012), même si son poste de directeur général de l'AFCCRE (l'association française du conseil des communes et des régions d'Europe) l'amène à côtoyer beaucoup de maires.

La gauche mise néanmoins sur un réservoir de voix plus fort qu'en 2017, avec le basculement à gauche des villes d'Artenay, de Neuville-aux-Bois et surtout de Fleury-les-Aubrais lors des municipales de 2020. Sans oublier la division à droite : il se murmure de plus en plus que Frédéric Néraud, vice-président du Département du Loiret, pourrait bien se laisser tenter par une candidature - indépendante ou soutenue par Renaissance ? - qui affaiblirait forcément la liste de droite qu'emmènera Hugues Saury, aux côtés de Pauline Martin (vice-présidente du Département, elle aussi) et de Francis Cammal (maire et conseiller départemental de Gien). Le score du RN, traditionnellement faible pour ce scrutin, sera aussi à surveiller, depuis que le parti d'extrême droite a conquis 2 sièges de députés dans le Loiret.