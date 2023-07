Loiret : La France insoumise dévoile sa liste pour les sénatoriales

Les Français ont déjà la tête aux vacances. Mais, pas les partis politiques. Ils préparent en ce moment les élections sénatoriales qui auront lieu le 24 septembre prochain. Ce jeudi, c'est La France insoumise qui a présenté sa liste pour le Loiret. "Une liste très ouverte" précise Karin Fischer, la tête de liste. Et la preuve de cette ouverture, c'est la présence en 2e position du maire de Bou, Bruno Coeur, qui avait annoncé début juin, sur l'antenne de France Bleu Orléans, son intention de se présenter aux sénatoriales sous l'étiquette Europe Ecologie Les Verts. "Au niveau national, la France Insoumise souhaitait faire l'union comme aux législatives de 2022 avec la Nupes. Cela n'a pas été possible. Au moins, localement, on s'est rejoint avec Bruno Coeur sur plusieurs thèmes" précise Karin Fischer. Mais officiellement, la liste ne sera pas soutenue par Europe Ecologie Les Verts. Ce qui n'est pas un problème non plus pour Bruno Coeur. "Moi, j'ai toujours dit que j'étais prêt à discuter avec LFI. Et je n'ai pas de problème à ne pas être en tête de liste. Ce qui m'importe, c'est ce que l'on va défendre notamment sur la ruralité et l'urgence climatique".

" On est les seuls à avoir un programme "

Cette liste LFI est la 2e liste de gauche en lice pour les sénatoriales dans le Loiret après celle présentée début juin par le socialiste et maire de Saint-Jean-de-la Ruelle, Christophe Chaillou. "Mais, nous, on est les seuls à avoir un programme pour l'égalité républicaine, pour la défense des services publics, pour la question de l'eau et du climat. Je pense qu'on peut rassembler au delà des grands électeurs situés à gauche" insiste Karin Fischer. Et Bruno Coeur ajoute : "C'est une liste pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt d'une personne en particulier". Petite pique à peine déguisée à Christophe Chaillou avec lequel le maire de Bou entretient de mauvais rapports suite à "sa démission forcée" d'un poste de vice-président de la Métropole d'Orléans, en juillet 2020.

La liste France Insoumise pour les sénatoriales dans le Loiret

Karin Fischer, universitaire, conseillère régionale France Insoumise, Meung-sur-Loire

Bruno Coeur, maire de Bou

Eulalie Lama, retraitée, conseillère municipale à Châlette-sur-Loing

Kevin Merlot, ingénieur et agriculteur sur le Giennois

Marie Agam, retraitée à Egry, près de Pithiviers

Dans le Loiret, il y a 3 postes de sénateurs à renouveler. A ce jour, 5 listes sont déjà connues : la liste de la droite et du centre emmenée par le sénateur sortant Hugues Saury, une liste conduite par Frédéric Néraud, adhérent du parti Horizon, une liste de gauche (Parti socialiste et Parti communiste) conduite par Christophe Chaillou, la liste France Insoumise et la liste du Rassemblement National avec Valentin Manent en tête. Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 24 septembre. Seuls les grands électeurs (désignés) sont appelés aux urnes.