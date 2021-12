Loiret : Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, revendique "300 adhérents en trois jours" : "un engouement fort"

Eric Zemmour a annoncé la création de son parti, baptisé Reconquête, dimanche dernier lors de son premier meeting de candidat à la présidentielle, à Villepinte : on connaît désormais la structuration de cette toute nouvelle formation politique dans le Loiret. C'est Valentin Blelly, ex responsable des Jeunes Républicains dans le Loiret (même s'il affirme ne pas avoir encore été officiellement démis de ses fonctions par LR) et toujours adhérent LR, qui est désigné coordinateur de Reconquête dans le Loiret. Ce dernier était déjà responsable du comité de soutien à Eric Zemmour dans le Loiret, structure créée pour le pousser à se déclarer candidat.

Déjà 300 adhérents et 1500 sympathisants

Le militant de 29 ans revendique 300 adhérents à jour de cotisation dans le Loiret ("en trois jours") et 1500 sympathisants. "L'engouement est très fort", assure-t-il. "Nous avons trois types de profils. Des déçus de la droite, qui ont adhéré à 16/18 ans et dix ou quinze ans après sont écœurés, ou des anciens du RPR qui sont militants depuis trente ans, qui ont été délégués de circonscription ou ont eu des responsabilités dans des mairies, et qui, aujourd'hui, en ont marre et retrouvent avec Eric Zemmour le RPR qui s'assume avec un programme ferme, celui des années 90."

"Il y a un second profil, celui des anciens du RN [ndlr. Valentin Blelly est lui-même un ancien responsable du Front national de la jeunesse] qui se rendent compte que Marine Le Pen n'arrivera jamais au pouvoir et que, comme Jean-Marie le Pen d'une certaine façon, elle ne veut pas y arriver. Enfin, le troisième profil est celui des abstentionnistes, qui sont dégoûtés de la politique globalement à cause des affaires, des copinages. Ils retrouvent avec Eric Zemmour quelqu'un de sincère, qui va appliquer son programme, qui n'est pas issu du milieu politique et qui n'a rien à y gagner, qui n'a que des coups à prendre et qui fait le sacrifice de sa personne par amour de la France, de son histoire, de sa culture. Et ça, les gens perçoivent cette sincérité !"

Valentin Blelly © Radio France - Antoine Denéchère

Valentin Blelly assure que des anciens élus LR et RN ont déjà rejoint Reconquête dans le Loiret et que "ce n'est qu'un début, il est fort probable qu'on double ou triple nos effectifs d'ici janvier". Il poursuit : "en nombre de militants dans le Loiret, on est déjà au-dessus de l'UDI, au-dessus du RN, et en termes d'activité militante, on est au même niveau que les LR et on va bientôt les dépasser, d'ici début janvier", assure Valentin Blelly, qui évoque des nouveaux arrivants "issus de la société civile, avec de très bons profils, ayant fait des études supérieures ou chefs d'entreprises".

Concernant les parrainages de maires, nécessaires pour être candidat à la présidentielle 2022, Valentin Blelly assure que plusieurs maires du Loiret ont dit oui et fait des promesses de parrainage pour Eric Zemmour, mais ne souhaitent pas le faire savoir publiquement "pour le moment".

Jean-Yves Narquin, porte-parole de Reconquête en Centre-Val de Loire © Radio France - Antoine Denéchère

Au niveau national, "le cap des 300 promesses de parrainage est dépassé et nous ne sommes pas du tout inquiets", indique le porte-parole régional de Reconquête en Centre-Val de Loire, un ancien du Rassemblement national : Jean-Yves Narquin, ex maire de Villedieu-le-Château, dans le Loir-et-Cher, et frère de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. Ce dernier, qui fut numéro trois national du Rassemblement national, revendique "60 ans de militantisme politique" et assure n'avoir jamais connu un tel engouement pour une figure politique, "à part en 1977 quand Jacques Chirac a créé le RPR".

Enfin, la jeune Eva Berroyer, originaire de Châteauroux et étudiante à Orléans, assurera les foncions de responsable régionale de Génération Z, le mouvement de jeunesse du parti d'Eric Zemmour.

Comment va s'organiser la campagne d'Eric Zemmour dans le Loiret ? Pas de précisions à ce stade, de la part des dirigeants de Reconquête. "Il y aura des meetings en Centre-Val de Loire, c'est sûr, mais pour le moment on est plutôt en train de préparer des actions de porte-à-porte et tractage sur les marchés, dès ce week-end, et on réfléchit à des dîner-débats ou des déplacements de terrain du candidat", répond Jean-Yves Narquin.