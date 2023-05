Lorette : élections municipales inédites ce dimanche 7 mai

Deux listes, pour une seule place. Les habitants de la commune de Lorette, située entre Saint-Chamond et Rive-de-Gier dans la Loire, vont voter ce dimanche 7 mai. Ils doivent réélire leur maire puisqu'un tiers du conseil municipal a démissionné. Deux listes sont proposées, les bureaux de vote sont ouverts de 8 heures à 18 heures.

ⓘ Publicité

Des élections marquées par un duel tendu entre Gérard Tardy, maire de la commune depuis 1989, et Julien Lequeux, son colistier en 2020 mais qui, depuis, est entré dans l'opposition.

Deux listes ont été déclarées :

- ALLIANCE POUR LORETTE conduite par Monsieur Gérard TARDY

- LIBRES D'AGIR POUR LORETTE conduite par Monsieur Julien LEQUEUX.

D'un côté Julien Lequeux joue l'apaisement et défend une ouverture de la commune sur le territoire : "Aujourd'hui, on est plutôt en conflit avec Saint-Étienne Métropole. Ce n'est absolument pas ma vision des choses. Je souhaite notamment adhérer au syndicat du Pays du Gier. Notre programme, il est sans animosité envers les candidats sortants. On le fait sereinement et tranquillement et sans lettre ouverte mensongère ou diffamatoire".

Le maire sortant, de son côté, est beaucoup plus vindicatif : "Permettez moi je vais être très grossier mais pendant deux ans ils ont foutu la merde au conseil municipal. Monsieur Lequeux c'est un traître. C'est un homme qui n'a même pas d'idées et qui est rempli de paradoxes. On ne sait pas où il veut aller. Son programme est creux, comme un ventre creux.", lance Gérard Tardy, maire sortant de la commune de 4 800 habitants.