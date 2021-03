Lorette : le tribunal administratif ordonne de publier la tribune de l'opposition dans le bulletin municipal

C'est une petite victoire pour les conseillers d'opposition à la mairie de Lorette, dans la Loire. Ce vendredi 19 mars, le tribunal administratif de Lyon vient d'enjoindre au maire de publier leur tribune dans le bulletin municipal trimestriel. Il avait refusé de faire dans un premier temps, en leur demandant des modifications, au motif de "diffusion de fausses nouvelles".

Le tribunal administratif donne raison aux opposants

Suite au refus du maire Gérard Tardy de publier telle quelle leur tribune dans le bulletin municipal, les conseillers d'opposition n'ont pas tardé à saisir en urgence le juge des référés à Lyon. L'ordonnance que vient de rendre celui-ci est claire : "Il est enjoint au maire de la commune de Lorette de publier immédiatement la tribune transmise par l’opposition municipale, dans le numéro à venir du bulletin municipal" sans les astreintes demandées par les élus opposants.

Le juge des référés estime que le motif invoqué par le maire pour la non-publication, à savoir la diffusion de fausses nouvelles, est exagéré : "Si la tribune en litige est rédigée sur un ton vif et polémique, et critique divers aspects de la politique municipale, il n’en résulte toutefois pas que ses termes excéderaient ce que peut permettre le débat politique sur les actions menées par les collectivités publiques, ni que cette tribune serait manifestement outrageante, diffamatoire ou injurieuse."

A Lorette, les conseillers d'opposition se réjouissent de l'ordonnance, à commencer par Amelle Gassa, qui avait saisi le tribunal : "Ce bulletin est très important, car il est trimestriel, et c'est le seul moyen pour les élus de l'opposition de rendre compte aux Lorettois. Ce que nous essayons de faire vivre, c'est le pluralisme politique, et que notre voix soit entendue au même titre que chacun et chacune."

Un nouvel exemple d'"intimidation" selon l'opposition

Cette décision du tribunal administratif intervient dans un contexte tendu au sein de la municipalité de Lorette. Depuis un an, les élus d'opposition dénoncent un climat délétère à leur encontre, qui serait organisé par le maire Gérard Tardy, dont c'est le sixième mandat consécutif. Il a déjà fait l'objet de deux rappels à l'ordre de la préfecture de la Loire, en décembre et février dernier, notamment sur le droit d'expression des élus en conseil municipal.

Amelle Gassa et son collègue de l'opposition Julien Lequeux donnent quelques exemples : "lors d'un conseil municipal, seul le maire et quelques élus avaient des tables, et nous [dans l'opposition], nous n'en avions pas, décrit Amelle Gassa. Quand je pose la question "où puis-je déposer mon ordinateur et les documents ?", le maire me répond "posez votre ordinateur sur vos genoux." Le justification c"était le bruit. J'ai dû amener une table de camping."

Julien Lequeux pointe lui aussi des difficultés systématiques à exercer son travail d'élu de l'opposition : "Lorsqu'on demande des documents, on a des refus. J'ai dû saisir la CADA [la Commission d'accès aux documents administratifs] dans l'espoir de les obtenir. Lorsqu'on pose des questions, soit on nous répond à côté de la plaque, soit on est incapable de nous répondre, soit on nous dit que c'est une décision politique."

L'élu va même jusqu'à parler d'intimidations de la part du maire en place. "Il s'est permis de contacter mon employeur et de lui demander d'avoir une conversation à mon sujet, affirme-t-il. J'ai déposé une plainte, et le maire est visé par une enquête de la CNIL depuis qu'il s'est permis de révéler mes coordonnées personnelles sans mon accord. Souvent le maire dérape, et malheureusement, il n'y a pas de réactions de la part de son équipe."

Le maire Gérard Tardy se défend

Un maire trop autoritaire et anti-démocratique ? La caricature est trop facile, attaque Gérard Tardy. Il maintient que l'opposition cherche à diffuser des fausses nouvelles dans le bulletin municipal : "il semblerait qu'aujourd'hui, ce soit admis qu'une opposition, dans son droit d'expression, puisse dire des mensonges. Je prends acte, mais je le déplore. Je vais publier cette tribune, mais je mettrai un encart expliquant la position du directeur de publication [lui-même]."

Gérard Tardy conteste en effet les dires de ses opposants concernant le fonctionnement du CCAS de la ville. Concernant les accusations d'intimidation, et d'atteinte à la liberté d'expression des élus d'opposition, Gérard Tardy là encore nie vigoureusement et contre-attaque : "C'est de la pure mauvaise foi ! Mon attitude à leur égard est la plus classique. Des oppositions, il y en a eu en permanence à Lorette, et on n'a jamais connu des gens qui viennent semer le trouble comme le fait Lorette Citoyenne, et comme le fait M. Lequeux."