Louis Aliot, porte-parole du RN : "il y a une chance que Marine Le Pen remporte la présidentielle"

Louis Aliot, porte-parole de Marine Le Pen, était l'invité de France Bleu Occitanie vendredi matin. Le maire Rassemblement National de Perpignan nous a donné son sentiment à deux jours du second tour de l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Est-ce que vous diriez d'abord Louis Aliot que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche de remporter la présidentielle?

Je dirais surtout que, comme l'extrême droite n'existe pas ou qu'elle est résiduelle en France et que nous ne sommes pas d'extrême droite, je pense effectivement qu'il y a une chance que Marine Le Pen remporte cette élection. L'extrême droite, c'est un propos que la gauche et l'extrême gauche, les gens sectaires mettent en avant en permanence. Mais rien dans le programme, rien dans l'attitude, rien dans la gestion de nos villes, par exemple, démontre ou montre une quelconque orientation d'extrême droite. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ça parce qu'à force, à force de raconter ce genre de choses, on va s'apercevoir qu'une bonne moitié de Français est donc d'extrême droite puisqu'ils votent pour nous. Or, ce n'est pas le cas et je pense que les gens se sentent insultés quand on parle d'extrême droite, alors qu'ils savent très bien qu'il y a tout simplement des patriotes, des nationaux, d'authentiques républicains et que notre projet est alternatif à celui de M. Macron.

Justement, vous avez dit cette semaine que les soutiens d'Emmanuel Macron manquaient de patriotisme. Vous voulez dire quoi exactement par cette phrase?

Je veux dire qu'ils se soucient peu des frontières. Ils se soucient peu de l'intérêt national. Ils sont dans un monde globalisé, se soucient beaucoup de la mondialisation. C'est souvent ceux qui, finalement, ont profité de la mondialisation. Mais on voit bien que la fracture sociale en France n'a jamais été aussi importante.

Mais autrement dit, si on vote Emmanuel Macron, on n'est pas patriote. On n'aime pas son pays?

En tout cas, on fait peu cas de ce qui est en train de devenir son pays. Ça, je veux bien le croire. C'est d'ailleurs pour ça que toute la ruralité, y compris en Occitanie, a placé Marine Le Pen en tête. C'est pour ça que dans le monde ouvrier, chez les employés, dans tous ceux qui aujourd'hui font l'économie de la France, eh bien au premier tour, ça a été quand même le vote de Marine Le Pen qui est arrivé en tête. Monsieur Macron, c'est plutôt, comme je l'ai dit, les nouveaux gagnants de cette mondialisation libérale. J'en appelle à l'esprit de responsabilité. Si monsieur Macron est élu dimanche pour un deuxième mandat, je pense que les cinq années qui arrivent vont être très difficiles et que la multiplication de ce que nous avons vécu avec les gilets jaunes sera quelque chose de terrible.

Vous pensez que la fronde anti Marine Le Pen est égale à la fronde anti Macron?

Je pense que la fronde anti Macron est supérieure à la fronde anti Marine Le Pen. Pour une raison simple, c'est que nous, nous n'avons jamais gouverné. Et que là où on a le pouvoir, un petit pouvoir, là où on gouverne, par exemple à Perpignan, ça se passe plutôt bien. Or on vient de voir monsieur Macron pendant cinq ans, sa politique de casse sociale, de mépris, d'arrogance. La politique qui lui a fait dire : "J'emmerde un certain nombre de personnes. Vous n'avez qu'à traverser la rue pour retrouver du travail", etc. Les Français n'en veulent plus de cela et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a tout un système qui se met en place pour tenter de lui sauver son poste alors que le peuple français, au tréfonds de lui même, n'en veut plus.

Votre candidate dit être la candidate du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous répondez à ce collectif d'économistes de sensibilités différentes qui disent qu'il y a un risque réel pour le pouvoir d'achat des Français si Marine Le Pen est élue dimanche?

Je leur dis que leurs compétences, ils auraient bien fait de les mettre en application dans les années passées parce qu'on n'a pas pu voir leur intelligence supérieure en matière d'économie, puisque la France ne s'est jamais autant portée mal. 600 milliards d'euros de dette supplémentaire sous Mr Macron. Ils en disent quoi les économistes de cela. Les chiffres du chômage qui, catégorie par catégorie, ne sont pas aussi bons que ça. La fermeture des usines, je l'ai écouté dans votre propre journal, tout à l'heure, dans le Lot mais aussi dans tout le sud de la France. Donc, il faut vraiment arrêter avec ces experts autoproclamés qui donnent des leçons. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France depuis que M. Macron, et avant lui messieurs Hollande et même Mr Sarkozy étaient aux affaires? Je suis indigné.

Madame Delga est une sectaire, une socialiste sectaire.

Louis Aliot, est-ce que vous êtes indigné quand vous apprenez que Carole Delga a mis en place la gratuité des transports publics ce weekend pour que les électeurs votent contre l'extrême droite?

Ecoutez, je suis tellement indigné que Jean-Paul Garraud, notre tête de groupe à la région Occitanie, a saisi le procureur hier (jeudi) parce que c'est l'utilisation de moyens publics à des fins électorales et à des fins politiques. C'est rigoureusement interdit. J'ajoute que Mme Delga est la seule politique en France à ce jour qui a été condamnée pour discrimination à l'égard d'une mairie en lui refusant des subventions. C'est la mairie de Beaucaire. Et madame Delga est une sectaire, une socialiste sectaire qui n'a même pas été capable dans son village natal de Martres-Tolosane de placer sa candidate en tête.

Et donc Jean-Paul Garraud a porté plainte contre Carole Delga?

Hier (jeudi), il a saisi le procureur et il a saisi la commission de la campagne présidentielle pour signifier cette utilisation de moyens publics à des fins électorales.