Louis Aliot à mi-mandat à la mairie de Perpignan : semaine spéciale sur France Bleu Roussillon

Louis Aliot sera l'invité de France Bleu Roussillon ce vendredi 9 juin entre 7h45 et 8h45.

C'était le 29 juin 2020. Le candidat Rassemblement National aux municipales de Perpignan, Louis Aliot, devenait maire. Il reste aujourd'hui le seul édile RN d'une ville de plus de 100 000 habitants. Trois ans après, le voilà arrivé à mi-mandat. A cette occasion, France Bleu Roussillon vous propose une semaine spéciale, de ce lundi jusqu'à vendredi.

Sorte de bilan à mi-parcours, avec chaque jour un thème décliné. De la sécurité à la propreté, deux thèmes phares de sa campagne en 2020. Mais aussi culture et patrimoine, commerces et animation du centre-ville ou encore finances. A chaque fois, la parole sera donnée aux Perpignanais, aux élus de la majorité et de l'opposition.

Point d'orgue de cette semaine spéciale, ce vendredi 9 juin, Louis Aliot sera notre invité, de 7h45 à 8h45. Il répondra à nos questions, et aux vôtres. Les auditeurs pourront appeler au standard de France Bleu Roussillon au 04 68 35 50 00 pour poser leurs questions en direct.