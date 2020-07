Louis Aliot déclare la guerre à "la voyoucratie" à Perpignan

La cité des Oiseaux est devenue un endroit sensible de Perpignan.

"C'est la République qui ne s'applique plus dans ce quartier". Louis Aliot a dénoncé l'insécurité dans la cité des Oiseaux à Perpignan lors de sa première sortie publique.

La résidence, en proie aux trafics de drogues, est dirigée par des gangs. Une situation invivable pour ses habitants. Par peur des représailles, ils sont d'ailleurs nombreux à refuser de s'exprimer. " À partir de 22 heures, on ne peut plus sortir. Je me suis déjà fait agresser", confie à demi-mot une habitante.

Louis Aliot menace de porter plainte

Pour lutter contre la délinquance dans le quartier, le nouveau maire de Perpignan prévoit de créer un conseil de sécurité municipale d'ici fin septembre. Objectif : "éradiquer la voyoucratie de nos quartiers".

L'élu interpelle aussi le nouveau premier ministre, Jean Castex, qui connaît bien la situation à Perpignan. "C'est une zone de non droit... Or, c'est l'État qui est en charge de la sécurité publique."

Pour faire évoluer la situation, le nouveau maire de la Ville prévoit d'en discuter avec le préfet des Pyrénées-Orientales, voire de porter plainte contre l'État si rien ne change.