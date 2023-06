Louis Aliot estime qu'il lui faudra deux mandats pour transformer Perpignan

"Ce qu'on met en place, il faut deux mandats pour le voir prospérer", a indiqué ce vendredi matin le maire RN de Perpignan sur France Bleu Roussillon, confirmant qu''il serait candidat à sa réélection en 2026. "Je le sais, c'est une fonction difficile, mais c'est aussi, à mon avis, le plus beau mandat qui soit. Et j'y suis, de 7h à 23h, sans discontinuer", a précisé Louis Aliot ,se présentant comme le "médecin" de la ville : "Je suis dans mon rôle de docteur et je répare toutes les incohérences et tout ce qui ne fonctionnait pas avec la précédente municipalité."

"Il faut bâtir des fondations. On part de loin, donc la feuille de route est tenue pour l'instant", s'est félicité le maire. "Certains projets ont pris légèrement du retard, a-t-il reconnu. Mais ils sont là, ils sont la feuille de route. Elle est établie et donc on déroule, comme on dit dans le sport, on déroule."

"Ma fierté, c'est tout simplement de redonner à Perpignan une certaine fierté"

Louis Aliot s'est réjoui du fait que la ville commence, selon lui "à avoir une image beaucoup plus dynamique" et attire les investisseurs, tout en insistant sur ses projets culturels et de réaménagement urbain : nouvelle médiathèque au Vernet, réhabilitation de l'îlot Puig ou de la place Cassanyes, redynamisation du centre et végétalisation de l'entrée de ville, réhabilitation du quartier Saint-Jacques qui "sera très certainement l'un des plus beaux de la ville", création d'une rue des Antiquaires, réaménagement du parc des expositions en salle Arena de 4.000 places, festival de musique gitane pour l'été "avec les Gipsy en avant-première", projet de "Puy du Fou catalan" d'ici 2026... "On remet de l'animation" s'est réjoui le maire.

Confronté à la question de l'augmentation de la masse salariale de la Ville et à l'endettement municipal, Louis Aliot est resté droit comme un i : "Moi, je suis maire, je regarde les gens qui souffrent de l'insécurité, je regarde les gens qui vivent dans des quartiers qui ne sont pas propres. On a augmenté effectivement les effectifs, mais c'est nécessaire et je l'assume totalement."

Sur la sécurité, le bilan de Louis Aliot est à nuancer. Malgré l'embauche d'une trentaine de policiers municipaux supplémentaires, les chiffres de la délinquance ne baissent pas véritablement : "Quand vous vous baladez en ville, toutes les personnes vous disent qu'elles sont rassurées de voir un peu plus de policiers dans les rues", s'est-il défendu, expliquant l'augmentation des incivilités par le laxisme de la justice qui, selon lui, remet trop souvent les délinquants en liberté : "Si le droit est à ce point permissif, il va falloir changer le droit."

Sur la propreté, problème récurrent à Perpignan, Louis Aliot a déclaré avoir réorganisé "un service pratiquement à l'abandon" à son arrivée en investissant "1,5 million de matériel pour remettre à niveau les équipes de nettoyage" et en créant des postes de médiateurs, pour "faire de la pédagogie" dans certains quartiers où les gens "jettent les poubelles par les fenêtres". Et si la manière douce ne passe pas avec ces habitants "têtus, retors", le maire envisage de "travailler notamment avec la CAF pour leur couper les vivres".

Sur la fiscalité, Louis Aliot a une nouvelle fois indiqué qu'il refusait d'augmenter la taxe foncière, indiquant que "depuis 2018, l'État a rogné sur les dotations que Perpignan aurait dû percevoir, soit 70 millions d'euros".

Enfin sur les écoles, il a promis l'installation de ventilateurs "dans 80% des classes d'ici deux ans", reconnaissant, malgré ses promesses de campagne, que "la climatisation partout, dans toutes les classes et dans toutes les écoles, aujourd'hui, financièrement, c'est pas possible".

